Panamá, 25 de junio del 2026
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    Fútbol

    Tchouaméni: ‘Con Haaland cualquier error se paga muy caro’

    Francia y Noruega disputarán el liderato del grupo I del Mundial 2026 este sábado en Boston.

    EFE
    Tchouaméni: ‘Con Haaland cualquier error se paga muy caro’
    Erling Haaland se ha perfilado como uno de los delanteros más peligrosos en esta Copa del Mundo. Foto: EFE

    El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni advirtió este jueves, en la víspera del partido frente a Noruega, de que cualquier error ante un equipo liderado por Erling Haaland se paga muy caro.

    “Haaland puede marcar en cualquier momento. Es un delantero de talla mundial y sabemos que tiene una enorme facilidad para ver portería. Cualquier momento de desconcentración o cualquier pequeño error se puede pagar muy caro”, afirmó Tchouaméni en rueda de prensa.

    Francia y Noruega se juegan este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), la primera posición del Grupo I del Mundial, tras haber asegurado ambas su pase a la fase de eliminatorias.

    Pese a haber asegurado la clasificación, Tchouaméni afirmó que la selección gala “tiene la obligación de ganar todos los partidos”. “Juguemos contra Noruega, Irak o Senegal, nuestro objetivo siempre es el mismo: ganar”, añadió.

    “Nosotros jugamos con presión todo el tiempo, sobre todo cuando jugamos para Francia, pero eso es parte del juego”, dijo.

    Tchouaméni fue titular en el debut de Francia ante Senegal, pero perdió la titularidad frente a Irak en favor de Manu Koné, una decisión de Didier Deschamps que, aseguró el jugador del Real Madrid, “no fue ninguna sorpresa”.

    Sobre la ausencia de Deschamps, que está en Francia para asistir al funeral de su madre, Tchouaméni aseguró que el grupo ha tratado de “seguir funcionando igual que siempre”.

    “Hemos intentado que todo fuera lo más normal posible, aunque sabemos que la situación no lo es. Antes de marcharse nos encomendó una misión y nuestro principal objetivo es hacerle sentir orgulloso”, dijo el centrocampista.

    EFE

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