Técnico de Michael Amir Murillo considera que Xabi Alonso conseguirá éxitos en el Real Madrid

Roberto De Zerbi, técnico italiano del Olympique de Marsella, se rindió a la figura de Xabi Alonso como entrenador, al que se mide en la primera jornada de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, donde se mostró convencido de que “conseguirá grandes éxitos en el Real Madrid”.

“Xabi es un técnico excelente. Estoy convencido de que conseguirá grandes éxitos en el Real Madrid. Es un club que conoce muy bien, tiene las ideas muy claras, ha tenido a grandes entrenadores en su carrera y ahora dirige a jugadores jóvenes con buena proyección. Va a conseguir buenos resultados”, auguró en rueda de prensa.

De Zerbi admitió que sus jugadores deberán de tener mucho cuidado con el momento de Kylian Mbappé, aunque se centró en lo que tiene que hacer para sorprender al Real Madrid en su estadio.

“Tienes que tener mucho cuidado con Mbappé y con más jugadores, sabiendo que el riesgo de encajar gol en el Bernabéu es alto. Por eso, no nos puede faltar posesión de balón y hay que tener valor en ataque. Tenemos calidad y orgullo para pelear por un buen resultado”, dijo.

“Prefería haber jugado este partido en el Velodrome, pero el sorteo ha sido así. Es un orgullo estar aquí. Tenemos que jugar de forma seria para sacar un buen resultado. Con respeto, pero sabiendo lo que hay que hacer. Somos un equipo con mucha historia que nos hemos ganado llegar hasta aquí. Conscientes de que el Real Madrid es un gran club, tenemos nuestra idea de partido”, añadió.

La semana es dura para el Olympique de Marsella que encara dos partidos de alta exigencia, ante el Real Madrid y el PSG en la liga francesa. “Lo mejor es pensar partido a partido. Mañana es el más importante y lo hemos preparado bien en casa. Después ya prepararemos el PSG con una mentalidad ganadora”.

Tras quedarse a un paso de fichar a Dani Ceballos, que finalmente declinó la oferta del Olympique de Lyon, De Zerbi no mostró rencor al centrocampista español. “Es un gran jugador. No ha querido venir y creo que se ha perdido algo porque este club es especial. Mañana nos saludaremos con cariño, el fútbol es así. Hemos fichado a otros jugadores muy buenos también”.

Sin saber si Jude Bellingham y Eduardo Camavinga podrán reaparecer en el Real Madrid, prefirió centrarse en sus jugadores. “La experiencia de Aubameyang cuenta en partidos como el de mañana. También la tienen otros como Pavard, Emerson y Greenwood. Han llegado jugadores en la recta final que se están adaptando al sistema pero mi equipo me encanta”.