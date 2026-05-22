Técnico de Pumas explica la estrategia detrás de no alinear a Adalberto Carrasquilla como titular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Efraín Juárez mencionó que la decisión fue para mantener el control del juego en condición de visitante.

En el empate 0-0 entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul, correspondiente a la primera final del Torneo Clausura 2026, el volante panameño Adalberto Carrasquilla no arrancó como titular, una decisión que fue explicada por el director técnico universitario, Efraín Juárez, al terminar el encuentro en conferencia de prensa.

Carrasquilla ingresó al minuto 57 por el delantero brasileño Juninho, siendo una de las dos variantes que realizó el conjunto universitario durante todo el encuentro, junto con Pablo Bennevendo.

Juárez detalló que la decisión obedeció a un plan estratégico para mantener el control del juego y no perder en condición de visitante, reconociendo que tienen la posibilidad de sentenciar la final en casa.

“Una decisión que no es fácil, porque sacas a un tipo importante como (Adalberto) Carrasquilla, pero hay que tener carácter como entrenador, él tiene que tener carácter como jugador, de entender la decisión, y yo creo que Santi Trigo lo hace espectacular”, expresó Juárez al concluir el partido.

El estratega universitario explicó que, junto con su cuerpo técnico, realizaron un análisis profundo de cómo enfrentar a los Azules y que todo salió acorde a lo planeado en este primer choque por el título.

“Todo lo que de verdad soñé, pensé, junto con mi cuerpo técnico, todo el análisis que hicimos, cómo podíamos contrarrestarlos a ellos. Sabíamos que los primeros 15-20 minutos, por la inercia de que ellos estaban en el local, iban a venir con todo, pero después pasando esas circunstancias, sabíamos que íbamos a manejar el partido”, añadió.

Carrasquilla supo aprovechar al máximo sus minutos en el terreno, ya que al minuto 89 le dio un pase dentro del área al paraguayo Robert Morales, quien estrelló un balón en el poste.

El próximo domingo 25 de mayo, los Pumas recibirán a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario para definir al campeón del Clausura 2026.