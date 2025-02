Técnico del Norwich City confirma la titularidad de José Córdoba

Escuchar audio noticia

El técnico del Norwich City, Johannes Hoff Thorup, aseguró que el panameño José Córdoba será titular en el partido de mañana contra el Stoke City, en la jornada 34 de la EFL Championship de Inglaterra.

Hoff Thorup comentó que Córdoba ocupará el puesto del zaguero Callum Doyle, quien estará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“José está listo y ha habido buena competencia, pero hemos decidido apostar por Callum. José asumirá esa posición mañana”, manifestó Hoff Thorup, quien llegó esta campaña al club.

