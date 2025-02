Técnico del Norwich City destacó el profesionalismo del panameño José Córdoba

Escuchar audio noticia

El técnico del Norwich City, Johannes Hoff Thorup, expresó que la ausencia en la alineación de José Córdoba solo se debe a la fuerte competencia que hay en el equipo.

Hoff Thorup, de 36 años, destacó el profesionalismo de Córdoba e indicó que existe la posibilidad de que vuelva a ver acción en el próximo partido con la baja de Callum Doyle.

“Es superprofesional. Ha sido parte de las sesiones con algunos de los suplentes y es un gran profesional, de gran calidad”, expresó Hoff Thorup.

“Pero hay competencia y, por supuesto, es zurdo, por lo que es más obvio para él jugar en el puesto de central izquierdo, y para nosotros, en este momento, ese ha sido Callum Doyle”, agregó.

