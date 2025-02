Técnico del Norwich City reconoció el aporte de José Córdoba en el triunfo sobre Stoke City

Escuchar audio noticia

Después de observar el desempeño del panameño José Córdoba en la victoria (4-2) sobre el Stoke City, el director del Norwich City, Johannes Hoff Thorup, elogió su desempeño al considerarlo fundamental para lograr el triunfo.

Córdoba, de 23 años, volvió a la titularidad en un partido de la Championship desde diciembre, y destacó por aportar equilibrio en el equipo.

“Lo importante cuando José está en el equipo es que podemos mantener un equilibrio aún más agresivo entre ataque y defensa”, dijo Thorup en una entrevista a Pink Un.

