Panamá, 06 de enero del 2026

    Fútbol

    Técnico del Norwich destaca el regreso de José Córdoba

    El entrenador Philippe Clement elogió la capacidad del panameño para desempeñarse en varias posiciones.

    Humberto Cornejo
    José Córdoba durante los ejercicios de calentamiento previo al encuentro contra el Plymouth. Tomado de @NorwichCityFC

    El panameño José Córdoba volvió a tener protagonismo con el Norwich City y su regreso al once titular no pasó desapercibido para el técnico Philippe Clement, quien reconoció que el defensor le ha generado uno de esos dilemas positivos que todo entrenador desea tener.

    Córdoba reapareció la semana pasa en la alineación inicial en el partido de Año Nuevo ante el QPR, ocupando el lugar de Harry Darling en la zaga central, y dejó una grata impresión al formar pareja con el joven Ruairi McConville.

    El estratega belga, de 51 años, explicó que las modificaciones en el once respondieron principalmente a la rotación y al regreso de varios jugadores que venían saliendo de lesiones, situación que ha elevado el nivel de exigencia dentro del plantel. Sobre el caso puntual del panameño, Clement fue claro al explicar su decisión y el contexto actual del equipo, en declaraciones que expresó tras el encuentro y que se mantienen de forma íntegra.

    “Harry también lo hizo bien en los últimos partidos, así que estuve muy satisfecho con la sociedad entre Ruairi y Harry. José viene saliendo de una lesión y, como he dicho con varias posiciones, también lo viste con Ben (Chrisene) y Lucien (Mahovo)”, dijo Clement a Pink Up.

    “Rotar en esa zona es necesario por el momento, y también necesito que estos jugadores que regresan de lesión tengan minutos para llegar a su mejor nivel. Así que cada partido es un pequeño rompecabezas, teniendo en cuenta también esos aspectos”, agregó.

    El regreso de José Córdoba no solo fortalece al Norwich City, sino que también representa una noticia positiva para el fútbol panameño, al ver a uno de sus representantes consolidarse nuevamente en el exigente fútbol inglés.

