Técnico del Norwich evaluará al panameño José Córdoba para decidir su convocatoria

El director del Norwich F.C., el danés Johannes Hoff Thorup, expresó que observará la mañana del viernes 18 de octubre en el entrenamiento el desempeño del panameño José Coto Córdoba para tomar una decisión sobre su convocatoria para el partido de ese fin de semana.

Córdoba fue convocado por la Roja para los amistosos de octubre contra Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, tras una evaluación médica del cuerpo técnico de la selección, liderado por Thomas Christiansen, se prefirió que no viera acción.

“Si mañana [viernes] lo hace bien, por mi parte no hay preocupaciones”, manifestó Hoff Thorup en conferencia de prensa.

El defensor panameño se ha ganado la titularidad en el equipo, pero en el penúltimo partido contra el Leeds salió al medio tiempo por molestias en una rodilla; mientras que con el Hull City disputó los 90 minutos.

🥰 Get someone that looks at you the way José looks at Borja 🫂#NCFC 📸 @NorwichCityFC pic.twitter.com/vIt1fjlGRZ