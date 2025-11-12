Tena dice tener la clave para vencer a Panamá y habló sobre el fracaso de La Roja de no clasificar al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección de fútbol de Guatemala, Luis Fernando Tena, aseguró que la clave del partido de este jueves contra Panamá estará en qué tan rápido puedan recuperar el balón.

Tena brindó estas declaraciones en la rueda de prensa previa al juego que se disputará este jueves 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, a partir de las 9:00 p.m., correspondiente al Grupo A de la última fase eliminatoria de la Concacaf.

“Tengo cinco partidos tratando de vencer a Panamá. Será importante recuperar el balón lo más rápido posible”, dijo Tena, quien destacó que sería un fracaso que La Roja no vuelva a clasificar al Mundial.

“Va a ser un gran partido. Panamá también buscará el partido. Vamos a ver un gran juego”, añadió el técnico mexicano.

Luis Fernando Tena, director técnico de Guatemala. LP/Anel Asprilla

También le quitó presión a su selección al decir que los jugadores de La Roja tienen más exigencia de llevarse los tres puntos.

“Desde hace tiempo, Panamá es el mejor equipo de la Concacaf. El partido será abierto”, manifestó Tena, quien destacó la calidad en el terreno de juego.

“Estamos conscientes de la riqueza técnica del panameño”, indicó.

De igual forma, aseguró que no le preocupa las posibles bajas de Michael Amir Murillo y Edgardo Fariña, porque la selección panameña tiene los jugadores suficientes para realizar el trabajo táctico.