Tenis: ATP monitorea crisis en Dubái tras bombardeos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ATP confirma jugadores varados en Dubái tras bombardeos en la región y cierre del espacio aéreo; Medvedev y otros esperan poder viajar.

La ATP confirmó que un pequeño grupo de tenistas y miembros de sus equipos que participaron hasta este sábado en el torneo de Dubai continúa en el país y que le seguirá prestando apoyo para “garantizar que puedan salir con seguridad cuando las condiciones lo permitan”.

The ATP has issued the following statement on player safety in Dubai. pic.twitter.com/k3UwbAeO11 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 2, 2026

Un día después de la finalización del ATP 500 de Dubai, donde Irán ha bombardeado en las últimas horas, el organismo señaló que monitoriza muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y que mantiene contacto regular con sus jugadores, sus equipos de apoyo y las principales autoridades locales.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el staff y el personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubai tras el torneo. Han sido alojados en los hoteles oficiales del mismo, donde sus necesidades inmediatas están siendo atendidas completamente”, afirmó en un comunicado.

En el mismo indicó que “los preparativos de su viaje siguen sujetos a una evaluación continua, en consonancia con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales”.

“Seguiremos prestando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir con seguridad cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos evaluando los acontecimientos y proporcionando información actualizada según corresponda”, añadió la ATP.

Ante el cierre del espacio aéreo en la zona, jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubai, o el danés Holger Rune en Doha, estaban a la espera de alternativas para poder viajar.

"It's a bizarre feeling."



Medvedev talks winning Dubai after Griekspoor's walkover.#DDFTennis pic.twitter.com/2L3ztczV69 — Tennis Channel (@TennisChannel) February 28, 2026

Medvedev, que ganó el título del torneo de Dubai el sábado, sin necesidad de jugar por la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado, no pudo partir hacia Indian Wells y está a la espera de que la situación se resuelva.

El moscovita de 30 años emitió un vídeo en redes sociales para tranquilizar a los numerosos amigos que preguntan por su estado y para explicar el panorama.

“El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. Estamos a la espera de ver qué pasa en las próximas horas o en los próximos días. He recibido mensajes de amigos y solo puedo decirles que todo está bien”, indicó el ruso.

Daniil Medvedev is currently in Dubai & can’t leave due to the situation in the Middle East



“The airspace is closed. No one knows when we’ll be able to take off. It’s not clear whether it will last long or not. We’re just waiting.”



(via @SofyaTartakova)

pic.twitter.com/k8vMRtLJsL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 1, 2026

Igual que Medvedev se encuentra Andrey Rublev, que perdió en semifinales de este torneo, precisamente ante Griekspoor y el británico Henry Patten, que junto al finlandés Harry Heliovaara ganó la competición de dobles de este evento al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que tampoco habían viajado.

Sin embargo, el kazajo Alexander Bublik, que también jugó en Dubai, pudo tomar a tiempo un vuelo hacia Los Ángeles justo antes del inicio de los bombardeos.