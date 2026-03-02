Panamá, 02 de marzo del 2026

    CRISIS EN MEDIO ORIENTE

    Tenis: ATP monitorea crisis en Dubái tras bombardeos

    La ATP confirma jugadores varados en Dubái tras bombardeos en la región y cierre del espacio aéreo; Medvedev y otros esperan poder viajar.

    EFE
    El ruso Daniil Medvedev se coronó campeón en Dubái y ahora está varado ahí debido al conflicto que inició el sábado por la mañana. EFE/ALI HAIDER

    La ATP confirmó que un pequeño grupo de tenistas y miembros de sus equipos que participaron hasta este sábado en el torneo de Dubai continúa en el país y que le seguirá prestando apoyo para “garantizar que puedan salir con seguridad cuando las condiciones lo permitan”.

    Un día después de la finalización del ATP 500 de Dubai, donde Irán ha bombardeado en las últimas horas, el organismo señaló que monitoriza muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y que mantiene contacto regular con sus jugadores, sus equipos de apoyo y las principales autoridades locales.

    La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el staff y el personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubai tras el torneo. Han sido alojados en los hoteles oficiales del mismo, donde sus necesidades inmediatas están siendo atendidas completamente”, afirmó en un comunicado.

    En el mismo indicó que “los preparativos de su viaje siguen sujetos a una evaluación continua, en consonancia con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales”.

    “Seguiremos prestando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir con seguridad cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos evaluando los acontecimientos y proporcionando información actualizada según corresponda”, añadió la ATP.

    Ante el cierre del espacio aéreo en la zona, jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubai, o el danés Holger Rune en Doha, estaban a la espera de alternativas para poder viajar.

    Medvedev, que ganó el título del torneo de Dubai el sábado, sin necesidad de jugar por la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado, no pudo partir hacia Indian Wells y está a la espera de que la situación se resuelva.

    El moscovita de 30 años emitió un vídeo en redes sociales para tranquilizar a los numerosos amigos que preguntan por su estado y para explicar el panorama.

    “El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. Estamos a la espera de ver qué pasa en las próximas horas o en los próximos días. He recibido mensajes de amigos y solo puedo decirles que todo está bien”, indicó el ruso.

    Igual que Medvedev se encuentra Andrey Rublev, que perdió en semifinales de este torneo, precisamente ante Griekspoor y el británico Henry Patten, que junto al finlandés Harry Heliovaara ganó la competición de dobles de este evento al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que tampoco habían viajado.

    Sin embargo, el kazajo Alexander Bublik, que también jugó en Dubai, pudo tomar a tiempo un vuelo hacia Los Ángeles justo antes del inicio de los bombardeos.

    EFE

    Agencia de noticias

