Panamá, 02 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Tenis: Grecia arranca con fuerza en la United Cup

    Grecia comenzó con victorias en la United Cup gracias a los triunfos de Tsitsipas y Sakkari en individuales masculino y femenino.

    EFE
    Stefanos Tsitsipas (R) and Maria Sakkari of Greece in action against Yasutaka Uchiyama and Nao Hibino of Japan during the United Cup match between Greece and Japan at RAC Arena in Perth, Australia, 02 January 2026. (Tenis, Grecia, Japón) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT.

    El equipo griego que participa en la United Cup, torneo sobre pista dura que se disputa en las ciudades australianas de Sidney y Perth, firmó un buen arranque en el torneo gracias a los triunfos en los partidos individuales masculino y femenino de Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari contra Shintaro Mochizuki y Naomi Osaka.

    En lo que respecta a Tsitsipas, se impuso por 6-3 y 6-4 en un duelo que se inició con mal pie para él, perdiendo su primer saque en blanco.

    Pese a ello, dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, éste además sin encajar ningún punto, le permitieron remontar en la primera manga.

    Ya en la segunda, le bastó con quebrar en la primera oportunidad que tuvo y arrastrar esa renta favorable hasta el desenlace.

    Por su parte, en el duelo entre Sakkari y Osaka, ex número 3 y ex número 1 del ránking WTA respectivamente, ambas se repartieron dos ‘breaks’ en los tres primeros juegos, cerrando la europea la manga a su favor por 6-4 al aprovechar su tercera pelota de set.

    En el segundo, dos quiebres consecutivos en el cuarto y el sexto juegos le dieron tranquilidad y, pese a ceder su servicio en el séptimo, acabó ganando por 6-2.

    EFE

    Agencia de noticias

