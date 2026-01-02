Tenis: Grecia arranca con fuerza en la United Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Grecia comenzó con victorias en la United Cup gracias a los triunfos de Tsitsipas y Sakkari en individuales masculino y femenino.

El equipo griego que participa en la United Cup, torneo sobre pista dura que se disputa en las ciudades australianas de Sidney y Perth, firmó un buen arranque en el torneo gracias a los triunfos en los partidos individuales masculino y femenino de Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari contra Shintaro Mochizuki y Naomi Osaka.

En lo que respecta a Tsitsipas, se impuso por 6-3 y 6-4 en un duelo que se inició con mal pie para él, perdiendo su primer saque en blanco.

Pese a ello, dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, éste además sin encajar ningún punto, le permitieron remontar en la primera manga.

“Just like the Spartans, we’re trying to bring that to the tennis court!” 🇬🇷👏



Maria Sakkari and Stefanos Tsitsipas are feeling the team spirit after sweeping Japan.#UnitedCup pic.twitter.com/svro0J9EX3 — Tennis Channel (@TennisChannel) January 2, 2026

Ya en la segunda, le bastó con quebrar en la primera oportunidad que tuvo y arrastrar esa renta favorable hasta el desenlace.

Por su parte, en el duelo entre Sakkari y Osaka, ex número 3 y ex número 1 del ránking WTA respectivamente, ambas se repartieron dos ‘breaks’ en los tres primeros juegos, cerrando la europea la manga a su favor por 6-4 al aprovechar su tercera pelota de set.

En el segundo, dos quiebres consecutivos en el cuarto y el sexto juegos le dieron tranquilidad y, pese a ceder su servicio en el séptimo, acabó ganando por 6-2.