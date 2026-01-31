Panamá, 31 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Teófimo y Shakur dan el peso antes de su combate en Nueva York por el título superligero

    EFE
    Teófimo y Shakur dan el peso antes de su combate en Nueva York por el título superligero
    Los boxeadores Teófimo López (i), y Shakur Stevenson, posan durante la ceremonia de pesaje este viernes, en Nueva York (EE.UU.). Teófimo López y Shakur Stevenson marcaron 139,6 libras y 138,6 libras respectivamente durante el pesaje previo al combate que les enfrentará este sábado en el Madison Square Garden en la lucha por el título de campeón superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés). EFE/ Angel Colmenares

    Teófimo López y Shakur Stevenson marcaron 139,6 libras y 138,6 libras respectivamente este viernes durante el pesaje previo al combate de este sábado en el Madison Square Garden por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (OMB).

    “Estoy harto de que hablen mierda de los latinos y de los latinos-americanos”, dijo López tras subirse a la báscula y pesar 139,6 libras (63,32 kilos).

    Aprovechó para invitar al alcalde Zohran Mamdani al combate: “Sería un honor y un privilegio”, dijo el hondureño-estadounidense.

    Shakur, quien pesó 138,6 libras (62,87 kilos) también lanzó su desafío. “Voy a demostrar que soy el mejor boxeador del mundo”, declaró después del tradicional cara a cara con López.

    La categoría de peso superligero, también llamada wélter júnior, abarca desde las 135 libras (61,23 kilos) hasta las 140 (63,5 kilos).

    López (21-1, 13 KOs), nacido en Brooklyn hace 28 años y de padres hondureños y abuelo nacido en Ávila (España), tiene un balance de 2-0 contra boxeadores del Top-10 libra por libra de la Revista The Ring, organizadora del evento.

    Derrotó a Josh Taylor (7) y Vasily Lomachenko (2).

    El neoyorquino fue deportista olímpico en representación de Honduras en Río 2016, además de campeón mundial por la WBO de peso superligero en junio de 2023, título que ha retenido en tres peleas.

    Teófimo tratará de mantener el título ante Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs), también de 28 años, que fue plata olímpica en Río 2016 representando a Estados Unidos en categoría de peso gallo. El púgil nacido en Nueva Jersey debutará en la categoría de peso superligero.

    La velada, llamada ‘The Ring VI’, ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Madison Square Garden.

    El evento acogerá seis peleas, con el combate de Teófimo contra Shakur como el más atractivo, y el de Keyshawn Davis contra Jamaine Ortiz, de ascendencia puertorriqueña y dominicana, también en categoría de peso superligero.

    Al margen, el mexicano Carlos Castro se enfrentará a Bruce Carrington por el título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) de peso pluma y el hispanoecuatoriano Kevin Castillo se verá las caras con Ziyad Al Maayouf en categoría de peso wélter.

    El dominicano Carlos Adames, que tenía que defender su título de WBC en peso mediano ante Austin ‘Ammo’ Williams, se retiró este viernes por enfermedad, según divulgó la organización del evento. Le sustituirá Wendy Toussaint.

    Cierra la cartelera la pelea entre Jarrell Miller y Kingsley Ibeh en peso pesado.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • Copa Airlines invertirá más de $500 millones en 2026 y sumará 33 aviones hasta 2027. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más