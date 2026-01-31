Teófimo y Shakur dan el peso antes de su combate en Nueva York por el título superligero

Teófimo López y Shakur Stevenson marcaron 139,6 libras y 138,6 libras respectivamente este viernes durante el pesaje previo al combate de este sábado en el Madison Square Garden por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (OMB).

“Estoy harto de que hablen mierda de los latinos y de los latinos-americanos”, dijo López tras subirse a la báscula y pesar 139,6 libras (63,32 kilos).

Aprovechó para invitar al alcalde Zohran Mamdani al combate: “Sería un honor y un privilegio”, dijo el hondureño-estadounidense.

Shakur, quien pesó 138,6 libras (62,87 kilos) también lanzó su desafío. “Voy a demostrar que soy el mejor boxeador del mundo”, declaró después del tradicional cara a cara con López.

La categoría de peso superligero, también llamada wélter júnior, abarca desde las 135 libras (61,23 kilos) hasta las 140 (63,5 kilos).

López (21-1, 13 KOs), nacido en Brooklyn hace 28 años y de padres hondureños y abuelo nacido en Ávila (España), tiene un balance de 2-0 contra boxeadores del Top-10 libra por libra de la Revista The Ring, organizadora del evento.

Derrotó a Josh Taylor (7) y Vasily Lomachenko (2).

El neoyorquino fue deportista olímpico en representación de Honduras en Río 2016, además de campeón mundial por la WBO de peso superligero en junio de 2023, título que ha retenido en tres peleas.

Teófimo tratará de mantener el título ante Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs), también de 28 años, que fue plata olímpica en Río 2016 representando a Estados Unidos en categoría de peso gallo. El púgil nacido en Nueva Jersey debutará en la categoría de peso superligero.

La velada, llamada ‘The Ring VI’, ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Madison Square Garden.

El evento acogerá seis peleas, con el combate de Teófimo contra Shakur como el más atractivo, y el de Keyshawn Davis contra Jamaine Ortiz, de ascendencia puertorriqueña y dominicana, también en categoría de peso superligero.

Al margen, el mexicano Carlos Castro se enfrentará a Bruce Carrington por el título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) de peso pluma y el hispanoecuatoriano Kevin Castillo se verá las caras con Ziyad Al Maayouf en categoría de peso wélter.

El dominicano Carlos Adames, que tenía que defender su título de WBC en peso mediano ante Austin ‘Ammo’ Williams, se retiró este viernes por enfermedad, según divulgó la organización del evento. Le sustituirá Wendy Toussaint.

Cierra la cartelera la pelea entre Jarrell Miller y Kingsley Ibeh en peso pesado.