Terence Crawford logró una contundente victoria que quedará en la historia

En una noche histórica para el boxeo, Terence Crawford dominó de principio a fin a Saúl Canelo Álvarez, en un combate por el título supermediano que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada.

Con una actuación tácticamente impecable, el estadounidense no solo se llevó la victoria por decisión unánime, sino que también se consolidó como el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes.

Terence Crawford has cemented his legacy as an American great and stands among the USA's iconic boxing legends 🙌🇺🇲#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/ENazwchT5f — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

El combate, que estuvo marcado por la expectativa internacional, destacó principalmente por un golpe decisivo de Crawford en el último asalto. Un izquierdazo directo conectó de manera fulminante en el mentón de Canelo, girando su cuerpo casi 180 grados. La reacción de Álvarez, visiblemente desconcertado, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la noche. A partir de ese golpe, el mexicano mostró una expresión de perplejidad que se convirtió en símbolo del control técnico de Crawford durante todo el combate.

Canelo's reaction after getting caught by this nasty shot from Terence Crawford 😳



Even he couldn't believe it 😂 #CaneloCrawford pic.twitter.com/RiVAdeS62L — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

El dominio de Crawford: un espectáculo técnico

Crawford, con 37 años y una capacidad técnica indiscutible, exhibió una actuación estratégica basada en movimientos precisos, un juego de pies elaborado y una defensa sólida. Utilizó su jab de manera efectiva, manteniendo la distancia con Canelo y evitando sus potentes ataques, especialmente la derecha del mexicano. Además, fue capaz de contrarrestar las ofensivas de Álvarez durante los asaltos intermedios, donde Canelo intentó cambiar la dinámica del combate con avances frontales, pero siempre se encontró con un rival muy bien preparado.

La victoria de Crawford fue por decisión unánime de los jueces, quienes marcaron las tarjetas en 116-112, 115-113 y 115-113. Con esta, Crawford suma 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, y sigue reafirmando su legado como uno de los grandes nombres del boxeo moderno.

Terence Crawford gave Canelo his belts back 🤝 #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

‘Canelo’ reconoce la superioridad de su rival

Por su parte, Saúl Álvarez, quien acumuló su tercera derrota profesional, se mostró en todo momento respetuoso con el triunfo de Crawford. El mexicano, de 35 años, expresó tras la pelea:

“Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”.

Álvarez también comentó que nunca antes había sentido un golpe como el que recibió de Crawford en el último asalto.

“Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025