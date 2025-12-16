The Best 2025: Ousmane Dembélé se lleva el premio al mejor futbolista de la FIFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FIFA celebra este martes en Doha, Qatar, una nueva edición de los premios The Best, la gala con la que el organismo rector del fútbol mundial distingue a los protagonistas más destacados de la temporada 2024-2025.

Jugadores, jugadoras, entrenadores y figuras clave del juego vuelven a situarse en el centro de la escena en una ceremonia que combina reconocimiento deportivo, narrativa global y el pulso actual del fútbol de élite.

The Best alcanza en 2025 su décima edición desde que el galardón se separó del Balón de Oro, premio histórico creado por la revista France Football.

Doha se convierte así en el epicentro del fútbol mundial para una noche que resume rendimiento, impacto y liderazgo dentro y fuera del campo.

Ousmane Dembélé, sin sorpresas, se lleva el premio The Best 2025 consolidando la gran temporada individual, liderando al PSG a la gloria europea y mundial. #TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Ahora es momento de conocer el The Best FIFA Men’s 11 con la sorpresa de que el brasileño Raphinha (Barcelona) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) no son parte del once ideal. El ecuatoriano William Pacho (PSG) aparece entre los defensores. #TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Arsène Wenger anuncia que Luis Enrique es el ganador del premio The Best al mejor entrenador del fútbol de la última temporada. El español ya ganó la misma distinción en la gala del Balón de Oro. Luis Enrique llevó al París Saint-Germain a su primer título de la UEFA Champions League. Ya el premio lo ganó en el 2015 cuando llevó al Barcelona al triplete. Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

La leyenda del fútbol estadounidense Mia Hamm anuncia que Sarina Wiegman es la mejor entrenadora del fútbol femenino. Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025 La neerlandesa Wiegman vuelve a ganar el premio tras ganar la Eurocopa 2025 con Inglaterra. Sarina ya lo ganó en 2017, 2020, 2022 y 2023.

Más un millón de votos fueron recibidos para el premio Puskas. El golazo de Santiago Montiel se impuso a tantos anotados por Declan Rice y Lamine Yamal en la Champions League y LaLiga, respectivamente. El periodista Andrés Cantor cuenta que Santiago es primo de Gonzalo, el anotador del penal decisivo hace tres años en la final de la Copa Mundial entre Argentina y Francia.

Aparece en el escenario el presidente Gianni Infantino. “Celebremos el fútbol”, ha dicho el presidente de la FIFA sobre la tarima.

Inicia la transmisión oficial a través de FIFA+ con una introducción de Alessandro del Piero.