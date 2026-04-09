The Masters: Rory McIlroy arranca una sólida defensa en Augusta y DeChambeau tropieza en la arena

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El campeón defensor firmó una tarjeta de -5 para colocarse entre los protagonistas, mientras que Bryson DeChambeau sufrió con un triple bogey que condicionó su inicio en el Masters 2026

La primera ronda del The Masters 2026 dejó contrastes marcados entre figuras consolidadas, con un sólido inicio del vigente campeón Rory McIlroy y una jornada cuesta arriba para el estadounidense Bryson DeChambeau en el siempre exigente Augusta National.

DeChambeau, en su décima participación en el torneo, salió a las 9:07 a.m. junto a su compatriota Xander Schauffele y el inglés Matt Fitzpatrick, pero no logró encontrar consistencia en su juego. El estadounidense de 32 años firmó una tarjeta de 76 golpes (+4), marcada por un costoso triple bogey en el hoyo 11.

En ese par cuatro, DeChambeau cayó en el bunker y necesitó siete golpes para completar el hoyo, un error que terminó por condicionar toda su ronda. Aunque intentó recomponerse en el cierre, sumó un bogey en el 16, recuperó terreno con un birdie en el 17 y cerró con otro golpe bajo par en el 18, insuficiente para revertir el daño previo.

Bryson DeChambeau reacciona a un golpe en el hoyo 18 durante la primera ronda del Masters 2026 en Augusta, Georgia, EE. UU., el 9 de abril de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

En contraste, McIlroy ofreció una demostración de control y efectividad en su debut como campeón defensor. El norirlandés, que disputa su Masters número 18, salió 24 minutos después acompañado por los estadounidenses Cameron Young y Mason Howell, este último vigente campeón del U.S. Amateur.

Ovacionado por los aficionados desde su presentación en el primer tee, el norirlandés respondió con una ronda de alto nivel que lo dejó con seis golpes bajo par (-6), gracias a birdies en los hoyos 2, 8, 9, 13, 14 y 15.

Su desempeño en el back nine fue determinante. En el hoyo 13, pese a un potente golpe de salida de 352 yardas que no encontró el fairway, logró recuperarse con precisión y embocó un putt de 14 pies para birdie. En el 14, volvió a descontar con un intento certero de siete pies.

El momento más destacado llegó en el par cinco del hoyo 15. Tras una salida desviada hacia la izquierda del fairway, McIlroy corrigió su segundo golpe antes del agua y, con un tiro preciso, cruzó el obstáculo para dejar la bola en green. Desde allí firmó el que fue considerado su mejor putt del día, consolidando una tarjeta que lo coloca entre los líderes tras la primera jornada.

El estadounidense Sam Burns también tuvo un inicio destacado, cerrando con cinco bajo par (-5).

El debutante argentino Mateo Pulcini, quien aseguró su lugar en Augusta tras ganar el Latin America Amateur Championship en enero, también cerró con 81 golpes en su primera experiencia en el torneo.

Mateo Pulcini realiza un putt en el hoyo 2 durante la primera ronda del Masters 2026 en Augusta, Georgia, EE. UU., el 9 de abril de 2026. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Para el resto de los representantes latinoamericanos, la jornada fue compleja. El argentino Ángel Cabrera y el colombiano Nicolás Echavarría finalizaron con 79 golpes (+7), mientras que el mexicano Carlos Ortiz registró una ronda de 80 (+8).