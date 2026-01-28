The Panamá Championship 2026 abre el tramo latinoamericano del Korn Ferry Tour

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lucca González y Juan Pablo Motta, locales en un field de lujo en Cerro Viento

El Korn Ferry Tour 2026 continúa esta semana con la disputa de The Panama Championship, tercera parada de un calendario compuesto por 25 torneos y el inicio oficial del bloque latinoamericano de la temporada.

El Club de Golf de Panamá, en Cerro Viento, acogerá por vigésima segunda ocasión un evento que se ha jugado en esta sede desde su estreno en 2004 y que repartirá una bolsa total de un millón de dólares.

El torneo reúne a 144 jugadores provenientes de distintos rincones del mundo y presenta un field de notable jerarquía.

Entre los participantes destacan 15 ganadores del PGA Tour, con un total combinado de 30 victorias, encabezados por el cinco veces campeón Jonathan Byrd.

A ese grupo se suman 61 ganadores del Korn Ferry Tour, que acumulan 91 triunfos en la categoría, incluidos los campeones previos Josh Teater (2025) y Carson Young (2022). Además, cuatro jugadores llegan ubicados dentro del Top 200 del Official World Golf Ranking.

El campeón defensor es Josh Teater, quien el año pasado protagonizó una de las remontadas más recordadas en la historia reciente del torneo.

Con una ronda final de 65 golpes, Teater logró revertir un déficit de seis impactos para quedarse con el título, un triunfo que impulsó su temporada y lo mantuvo en la pelea por el ascenso al PGA Tour.

Josh Teater levanta el trofeo de campeón de The Panama Championship 2025. Cortesía Korn Ferry Tour

Otro de los nombres a seguir es Ian Holt, líder actual de la lista de puntos del Korn Ferry Tour tras imponerse recientemente en Bahamas. También acapara miradas el joven Blades Brown, de apenas 18 años, quien viene de firmar la semana pasada una ronda asombrosa de 60 golpes en el PGA Tour y de terminar dentro del Top 20 en un evento del máximo circuito.

En el plano local, Panamá contará con la representación de Lucca González y Juan Pablo Motta, ambos en calidad de invitados y tras finalizar empatados en el puesto 31 del Latin America Amateur Championship en Lima, Perú.

González, de 21 años de edad, encara su segunda participación en el torneo con un enfoque claro en el proceso más que en el resultado.

“Este año no tengo expectativas, tengo metas y objetivos. Más que nada enfocarme tiro a tiro y siempre estar en el presente”, señaló el panameño, quien considera que su principal ventaja pasa por el conocimiento del campo.

Lucca González de Panamá juega un golpe desde el rough en el hoyo No. 6 durante la segunda ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el viernes 16 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

“Ser local ayuda mucho. Conozco cómo se comportan los greens, cuáles banderas se pueden atacar y cuáles no. Es jugar el golf que juego siempre en mi cancha”, añadió.

González, actualmente radicado en Argentina, dijo a La Prensa que el objetivo inmediato no es pensar en el corte, sino en la ejecución.

“Como me dice mi coach y mi psicólogo, no es un tema de pasar el corte, es jugar cada tiro como si fuera el último”, explicó. González llega, además, con buenas sensaciones en el green.

“Vengo de tres semanas muy positivas con el putter y cada vez tengo más confianza sobre el green”, comentó.

Por su parte, Juan Pablo Motta vivirá una semana especial al disputar su primer torneo sancionado por el PGA Tour.

“Gracias a APAGOLF y a todos los torneos que organizan durante el año, tenemos la oportunidad de sumar puntos y competir. Gracias a eso terminé aquí”, señaló.

Juan Pablo Motta juega su golpe desde el tee número 10 durante la ronda final del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el domingo 18 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Motta confesó que su participación en este evento profesional no estaba en sus planes inmediatos.

“Estar aquí es algo que nunca ni lo soñé, era algo fuera de mi radar. Ahora toca disfrutarlo, cada hoyo, cada tiro, y salir a jugar el mejor golf que pueda”, afirmó. El panameño considera que su reciente crecimiento pasa por la práctica y la madurez mental. “He sido mucho más consistente en la práctica y he aprendido a controlar mejor mi cabeza durante la ronda. Eso marca la diferencia”, explicó.

El recorrido del Club de Golf de Panamá se jugará como par 70, luego de que los hoyos 9 y 11 pasaran de par 5 a par 4, una configuración que eleva la exigencia desde el tee y reduce el margen de error. Motta valora esa dificultad, pero también el hecho de competir en casa. “Conocer la cancha me quita estrés. Sé qué tiros pegar y dónde. Estoy en casa, duermo en mi casa y eso ayuda”, reconoció.

Con jugadores de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Australia, Canadá, Escocia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Japón, Chile, India y Venezuela, entre otros países, The Panama Championship 2026 mantiene a Panamá en el foco del golf profesional.