The Panama Championship 2026 reunirá a 144 golfistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El certamen se jugará del 26 de enero al 1 de febrero en el Club de Golf de Panamá, contará con una bolsa de un millón de dólares.

El Panama Championship 2026 se disputará del 26 de enero al 1 de febrero en el Club de Golf de Panamá. Será la edición XXII del torneo que forma parte del calendario del Korn Ferry Tour, el circuito de desarrollo más importante hacia el PGA Tour.

El torneo contará con una bolsa total de un millón de dólares, una cifra que consolida al certamen como uno de los eventos más relevantes de la región y un atractivo clave para golfistas profesionales de alto nivel. Por primera vez en su historia, el campeonato reunirá a 144 jugadores profesionales provenientes de distintas partes del mundo.

Estado de la cancha del Club de Golf de Panamá. Foto: Isaac Ortega

Panamá tendrá la representación de Juan Pablo Motta y Lucas González. Ambos buscarán aprovechar la vitrina internacional que ofrece el evento para medirse ante jugadores consolidados del circuito y sumar experiencia en un torneo de exigencia mundial.

Otro de los aspectos destacados de The Panama Championship 2026 será su acceso gratuito para el público. La organización mantendrá las puertas abiertas durante toda la semana de competencia, con el objetivo de acercar el golf a la afición panameña y ofrecer una experiencia deportiva de primer nivel en un entorno familiar.

Con más de dos décadas de trayectoria, The Panama Championship se ha consolidado como una de las paradas más importantes del Korn Ferry Tour. A lo largo de su historia, el torneo ha contado con la participación de figuras que hoy son referentes del golf mundial, como Justin Thomas, Jordan Spieth y Tony Finau, quienes compitieron en ediciones anteriores antes de consolidar sus carreras en el golf profesional.

Josh Teater levanta el trofeo de campeón de The Panama Championship 2025. Cortesía Korn Ferry Tour

La edición más reciente del torneo, correspondiente a 2025, coronó al estadounidense Josh Teater como campeón.

El veterano golfista de 45 años protagonizó una de las mayores sorpresas del certamen al llegar a la ronda final empatado en el puesto 20, a seis golpes del líder. Teater firmó una sobresaliente tarjeta de 65 golpes (-5) en la jornada decisiva, para un total de -9 (271 golpes), resultado que le permitió quedarse con el título en el Club de Golf de Panamá.