Panamá, 29 de enero del 2026

    Golf

    The Panamá Championship: Ian Holt líder parcial y Lucca González termina con 76 golpes en la ronda 1

    Las condiciones de Cerro Viento están exigiendo a los jugadores que participan en The Panamá Championship 2026

    Guillermo Pineda G.
    Lucca González le pega con el drive desde el tee a la bola en la ronda 1 de The Panamá Championship 2026. Cortesía/Korn Ferry Tour

    La primera ronda de The Panama Championship 2026 se puso en marcha este jueves en el Club de Golf de Panamá, con 72 jugadores completando el recorrido matutino bajo condiciones exigentes.

    Un día soleado, con temperaturas que alcanzaron los 31 grados centígrados y vientos superiores a los 28 kilómetros por hora, marcó el inicio del tercer evento de la temporada del Korn Ferry Tour, un factor que puso a prueba la toma de decisiones desde el tee y el control de la bola en los tiros de aproximación.

    Entre los protagonistas de la mañana estuvo el panameño Lucca González, quien firmó una tarjeta de 76 golpes (+6) en su segunda aparición en el torneo.

    González inició su recorrido desde el tee del hoyo 10 y tuvo un día complicado en el manejo del viento, especialmente en el tramo inicial de su front nine. Los bogeys aparecieron en los hoyos 11, 12, 14 y 16, antes de que llegara uno de los momentos más costosos de su ronda.

    El hoyo 1, par 4, se convirtió en un serio obstáculo para el local. Un golpe de salida afectado por el viento desvió la bola del fairway, obligándolo a jugar desde el rough y a ejecutar un golpe adicional para regresar a posición segura, cerrando el hoyo con doble bogey.

    Lucca González sostiene el drive con sus dos manos luego de golpear la bola en la ronda 1 de The Panamá Championship 2026. Cortesía/Korn Ferry Tour

    González completó su recorrido con otro bogey en el hoyo 9, mientras que su único birdie del día llegó en el hoyo 5, uno de los pocos momentos en los que pudo capitalizar una buena oportunidad en green.

    En la parte alta del tablero, el estadounidense Ian Holt, ganador la semana pasada en la parada del Korn Ferry Tour en Bahamas, fue el jugador más destacado de la sesión matutina al entregar una ronda de 65 golpes (-5), colocándose como líder provisional del torneo.

    Holt fue seguido de cerca por sus compatriotas Caleb Van Arragon y Mason Andersen, ambos con tarjetas de 66 golpes (-4).

    El mejor latinoamericano de la mañana fue el argentino Jorge Fernández Valdés, quien cerró con 67 golpes (-3), manteniéndose en el grupo perseguidor.

    El argentino Jorge Fernández Valdés se prepara para pegarle a la bola desde el tee en el día 1 de The Panamá Championship 2026. Cortesía/Korn Ferry Tour

    Mientras tanto, los otros 72 jugadores del field, entre ellos el panameño Juan Pablo Motta, se encuentran compitiendo en la sesión vespertina, la cual se extenderá hasta cerca de las 6:00 de la tarde, momento en el que quedará definido el tablero completo tras la primera ronda.

    La segunda ronda de The Panama Championship está programada para iniciar a las 6:40 de la mañana de este viernes. Al finalizar la jornada se realizará el corte, en un torneo que corresponde a la tercera parada del Korn Ferry Tour 2026 y que reparte una bolsa total de un millón de dólares.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


