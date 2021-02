The Weeknd protagoniza un singular medio tiempo del Super Bowl

The Weeknd fue el protagonista este domingo 7 de febrero de un singular espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el cual contrastó con los anteriores en los que se utilizaron plataformas móviles, enormes marionetas y decenas de bailarines en el terreno de juego.

En un espectáculo, en el que el escenario principal no estaba en el campo de juego, brillaron los éxitos musicales de The Weeknd y unos elaborados juegos de luces y movimientos de cámara y tomas aéreas realizadas con drones.

Este artista comenzó su carrera en Canadá con la producción independiente de sus temas, los cuales publicaba en diferentes plataformas musicales.

La edición 55 del Super Bowl fue protagonizada por los Buccaneers y los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, en la ciudad de Tampa (Florida).

A pesar de la pandemia de la Covid-19 el artista, nacido en la zona de Ontario, utilizó un cuerpo de baile, que estuvo separado y en varias filas y utilizando unas mascarillas, que simulaba unas vendas.

Este intérprete alcanzó la popularidad con el éxito Can’t Feel My Face, incluida en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015.

Otros artistas que han protagonizado el espectáculo del medio tiempo son Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga y Michael Jackson.

El año pasado antes de la pandemia por la Covid-19 este esperado show fue liderado por Shakira y Jennifer López, quienes cautivaron a sus seguidores por sus voces y elaboradas coreografías.