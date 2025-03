Thierry Henry, el protagonista del abrazo emotivo de Cecilio Waterman

El delantero panameño Cecilio Waterman patentó una de las mejores celebraciones en la historia del fútbol, al anotar el gol de la victoria 1-0 contra Estados Unidos, en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Al marcar el gol Waterman (90+4’), al ver el balón en las redes, corre hacia la línea final, se quita la camiseta, salta la barda y en un santiamén se topa cara a cara con francés Thierry Henry para gritarle: “Eres mi ídolo, tú eres mi ídolo”, para luego estrecharse en un sublime abrazo.

¿Pero quién es Thierry Henry? Ese delantero que brilló en el fútbol europeo que ganó la Copa del Mundo Francia 1998, la Eurocopa Bélgica y Países Bajos 2000 y la Copa Confederaciones Francia 2003.

Henry es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. El atacante dejó una huella imborrable en los clubes donde jugó, especialmente en el Arsenal y el Barcelona, así como en la selección de Francia.

Inició su carrera en el Mónaco, donde destacó como un joven talento. Su rendimiento lo llevó a la Juventus, pero fue en el Arsenal donde se convirtió en una verdadera estrella. Bajo la dirección de Arsene Wenger, Henry se consolidó. Durante su estancia con los ‘Gunners’, conquistó dos títulos de la Premier League y fue parte clave del equipo invicto de la temporada 2003-04, conocido como Los Invencibles.

