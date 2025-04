Thomas Christiansen analiza el Grupo C y apunta a la Copa Oro 2025

El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, evaluó a los rivales que enfrentará en el grupo C en la próxima Copa Oro 2025 y recalcó que el objetivo es ganarlo, pero reiteró que la prioridad son las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Christiansen expresó que Jamaica, Guatemala y Guadalupe serán rivales muy complicados en este certamen, que se jugará en Estados Unidos y Canadá, del 14 de junio al 6 de julio.

“A Jamaica ya lo enfrentamos en la Nations League, hace un año. Siempre es un equipo peligroso, tiene jugadores de mucha calidad, en grandes ligas, que va a ser difícil. Luego tenemos a Guatemala, con el profe (Luis Fernando) Tena, que lleva muchos años trabajando con el equipo. Es un equipo que nos va a exigir al máximo”, dijo Christiansen en una entrevista realizada por la Fepafut.

“Guadalupe es la sorpresa de este grupo, por el hecho de eliminar a Nicaragua. Es un equipo a respetar y estar serio, porque cualquier equipo en estos torneos nos puede complicar”, agregó.

El técnico de La Roja comentó que todos los grupos están difíciles, que cada equipo tiene sus virtudes, además expresó que no deseaba estar en el mismo grupo con Arabia Saudita.

“A la hora de competir en torneos internacionales, siempre te exige al máximo. Pero si me dices algún equipo, con el que no me quería enfrentar sería Arabia Saudita”, manifestó Christiansen, quien explicó el porqué no quería compartir grupo con el onceno asiático.

“En el primero, llevaba poco tiempo con el equipo, tuvimos bajas importantes y el hecho de que tuvimos a Catar en nuestro grupo hizo que hubieran tres equipos competitivos para dos puestos, desafortunadamente quedamos fuera. Por eso también el tema de Arabia Saudita, que es una buena selección”, agregó.

Draw Delivers groups for 2025 Concacaf Gold Cup 🏆https://t.co/YbQIenMK1O 🔗 — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

El resto de los grupos quedaron conformados de esta forma: En el grupo A están México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana; mientras que el grupo B se encuentran Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. En el grupo D quedaron ubicados Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita.

This is how the 2025 Gold Cup Group stand 👊 pic.twitter.com/67E2Gmk30J — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

De igual forma, Christiansen reiteró que su prioridad son las eliminatorias mundialistas, por lo que primero está pensando en los duelos contra Belice (7 de junio) y Nicaragua (10 de junio), aunque también tiene el objetivo de ganar la Copa Oro.

“Las eliminatorias para mí son sagradas e importantes, y en eso nos basamos. Por supuesto, sin faltar a la Copa Oro, que queremos hacer un buen papel, hacer lo mejor posible y competir como siempre lo hemos hecho. Pero como es tan seguido, tiene que haber un seguimiento importante de qué jugadores vamos a dar descanso o ver”, manifestó Christiansen, quien desea conquistar la Copa Oro.

“Si se puede, pues ganarlo. Es el objetivo. Creo que al llegar a la final, siempre queremos ir a más. Creo que nuestro objetivo debe ser ganarlo, pero será muy difícil”, finalizó.