Thomas Christiansen analizará su continuidad con la selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico reveló que tomará tiempo para decidir su futuro, tras la Copa del Mundo 2026.

El futuro de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá es incierto tras culminar la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, luego de cerrar el torneo sin puntos y sin goles a favor.

El técnico, cuyo contrato está próximo a finalizar, reconoció que tomará un tiempo para evaluar su situación antes de tomar una decisión definitiva.

“Acabo mi contrato en un par de días y, bueno, necesito un tiempo para analizar todo lo que ha pasado en este Mundial, los seis años que llevo en Panamá”, señaló en conferencia de prensa tras la derrota por 2-0 ante Inglaterra en el MetLife Stadium.

Christiansen dejó claro que su análisis no será únicamente deportivo, sino también personal, tomando en cuenta el impacto familiar que ha tenido su etapa al frente del combinado nacional.

“Pero orgulloso de haber pertenecido a esta selección. Hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos y lo que se vio en este Mundial es el reflejo del trabajo de todos”, manifestó.

Ante la insistencia sobre su continuidad, el entrenador reiteró que deberá valorar con calma cuál es el mejor camino a seguir.

“Quiero reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en estos tres partidos, sobre lo que ha sido el proceso de convivencia en este tiempo, y sobre lo que es mejor para mí y para la federación”, explicó Christiansen.

“Tampoco hay que ser egoístas. Todos tenemos que querer y buscar qué es lo mejor para progresar. Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena. Hay que analizar las cosas y, por eso digo, que se necesita tiempo”, añadió.

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Le damos la enhorabuena a Fidel Escobar por llegar a su partido #100 con #PanamáMayor🇵🇦



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Más allá de los resultados, el seleccionador defendió la imagen que dejó el equipo en el torneo, pese a las derrotas ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

“No hemos ganado, cero puntos, cero goles, pero la imagen de Panamá para el mundo ha sido muy buena”, afirmó.

El estratega también valoró el desempeño colectivo del grupo, al que consideró competitivo ante rivales de alto nivel.

“Desde mi punto de vista han hecho un Mundial espectacular y ojalá les salgan muchas novias a estos jugadores”, manifestó Christiansen, quien destacó el orden mostrado por el equipo, aunque reconoció las dificultades para sostener la posesión ante la presión rival.

“Hay que recordar a quién nos hemos enfrentado. Inglaterra ha hecho una presión muy intensa durante todo el partido y cuando recuperábamos, perdíamos demasiado pronto el balón”.

Finalmente, lamentó la ausencia del mediocampista Adalberto Carrasquilla, quien no pudo disputar el torneo por lesión.

“Fue una pena, pero ahora lo más importante es que se recupere, que haga buena pretemporada y que se presente para lo que viene con la selección”, expresó, señalando además que el jugador sufrió un retroceso en su recuperación que le impidió estar disponible.