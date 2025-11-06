Panamá, 06 de noviembre del 2025

    Eliminatoria mundialista

    Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad

    Humberto Cornejo
    Alberto Quintero modeló la nueva camiseta negra del onceno istmeño. Foto: Elysée Fernández

    La selección de Panamá ya tiene su lista de jugadores para encarar los dos compromisos más importantes del proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en los que buscará sellar su boleto a la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

    El técnico Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas para enfrentar a Guatemala y El Salvador, duelos que definirán si la Roja logra avanzar de forma directa al Mundial o si deberá disputar el repechaje.

    Entre los convocados destacan los habituales referentes como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Eric Davis y Cecilio Waterman, junto a otros nombres consolidados en la era Christiansen, como José Fajardo, Jovani Welch y Michael Amir Murillo.

    En el arco, el seleccionador apostó nuevamente por Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio, mientras que la defensa mantiene la base de procesos anteriores con Fidel Escobar, Andrés Andrade, César Blackman, Jiovany Ramos y Carlos Harvey, Murillo, Davis y Edgardo Fariña.

    El mediocampo será liderado por Godoy y Carrasquilla, acompañados de Welch, Cristian Martínez, Edward Cedeño, Bárcenas, José Luis Rodríguez, Azarías Londoño, Ismael Díaz, Omar Browne y el regreso del experimentado Alberto Quintero, aportando equilibrio y creatividad.

    En el ataque, Panamá contará con Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez, en busca de los goles que definan la clasificación.

    Los dirigidos por Christiansen enfrentarán a Guatemala el 13 de noviembre, y cerrarán la fase eliminatoria el 18 de noviembre en casa ante El Salvador, en el estadio Rommel Fernández.

    Actualmente, Panamá marcha segundo en su grupo con seis puntos, igualado con Surinam, pero por debajo en diferencia de goles. Solo el primer lugar obtiene el pase directo al Mundial, mientras que el segundo deberá esperar una posible repesca.

