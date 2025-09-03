Panamá, 03 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Christiansen apuesta por los tres puntos y confía en sus delanteros

    Guillermo Pineda G. / Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen (i) y Aníbal Godoy (d) durante la conferencia de prensa previa al partido contra Surinam. Foto: Guillermo Pineda

    El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció que existe presión en el arranque de la última fase de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Roja debutará este jueves frente a Surinam.

    “Es una presión máxima, que tenemos que asumir porque es nuestra responsabilidad clasificar al Mundial”, señaló Christiansen en conferencia de prensa previa al compromiso que se jugará en el Dr. Franklin Essed Stadium desde las 4:30 p.m.

    Jugadores de la selección de Panamá durante el entrenamiento de este miércoles, en el Dr. Franklin Essed Stadium. Foto: Guillermo Pineda

    El estratega subrayó que su equipo llega con una identidad de juego, con una buena Copa Oro y, sobre todo, por el buen momento de sus atacantes.

    “Lo bueno es que tengo de dónde elegir. Mis delanteros han venido con goles en las últimas jornadas y eso es bueno para la confianza y el equipo”, añadió.

    Jugadores de la selección en una rutina de calentamiento. Foto: Guillermo Pineda

    Christiansen aseguró que el objetivo en Paramaribo es claro, ya que buscarán sumar los tres puntos.

    “Me da igual cómo ganar el partido, la cuestión es ganarlo. Pero también es verdad que cuando mejor haces las cosas, hay más opciones de ganar el partido”, remarcó.

    Panamá se enfrentará en esta doble fecha a Surinam y a Guatemala. Foto: Guillermo Pineda

    La Roja forma parte del Grupo A junto a Guatemala, El Salvador y Surinam. Solo el líder avanzará de forma directa al Mundial, mientras que el segundo lugar tendrá la posibilidad de disputar un repechaje internacional.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


