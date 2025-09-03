Christiansen apuesta por los tres puntos y confía en sus delanteros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció que existe presión en el arranque de la última fase de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Roja debutará este jueves frente a Surinam.

“Es una presión máxima, que tenemos que asumir porque es nuestra responsabilidad clasificar al Mundial”, señaló Christiansen en conferencia de prensa previa al compromiso que se jugará en el Dr. Franklin Essed Stadium desde las 4:30 p.m.

El estratega subrayó que su equipo llega con una identidad de juego, con una buena Copa Oro y, sobre todo, por el buen momento de sus atacantes.

“Lo bueno es que tengo de dónde elegir. Mis delanteros han venido con goles en las últimas jornadas y eso es bueno para la confianza y el equipo”, añadió.

Christiansen aseguró que el objetivo en Paramaribo es claro, ya que buscarán sumar los tres puntos.

“Me da igual cómo ganar el partido, la cuestión es ganarlo. Pero también es verdad que cuando mejor haces las cosas, hay más opciones de ganar el partido”, remarcó.

La Roja forma parte del Grupo A junto a Guatemala, El Salvador y Surinam. Solo el líder avanzará de forma directa al Mundial, mientras que el segundo lugar tendrá la posibilidad de disputar un repechaje internacional.