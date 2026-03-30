Thomas Christiansen apunta a mejorar el rendimiento en el segundo duelo ante Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico aseguró en conferencia de prensa que quiere ver reflejado en el campo el trabajo realizado en los entrenamientos.

La selección de fútbol de Panamá disputará este martes 31 de marzo su segundo amistoso ante Sudáfrica, en un nuevo examen de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso se disputará en el DHL Stadium, desde las 12:30 p.m. (hora de Panamá), luego del empate 1-1 registrado el pasado viernes en Durban, en un duelo donde el conjunto nacional no logró mostrar su mejor versión.

“Mañana tenemos nuestro segundo partido en Sudáfrica, y viendo cómo fue el primer partido y cómo rindió el equipo, hemos intentado aprovechar al máximo el tiempo de ayer y hoy para trabajar algunos aspectos tácticos y mejorar de cara al partido de mañana”, detalló el entrenador en conferencia de prensa.

🎙️Declaraciones del DT Thomas Christiansen en conferencia de prensa, previo al segundo amistoso entre Panamá🇵🇦 y Sudáfrica🇿🇦.



“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado, verlas y que compitamos como siempre hemos hecho, y que… pic.twitter.com/aUFdPwwlIO — FEPAFUT (@fepafut) March 30, 2026

La Roja buscará una mejor presentación en Ciudad del Cabo, en un escenario que espera recibir 55 mil fanáticos para despedir al conjunto africano antes del Mundial.

“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado verlas, que compitamos como siempre hemos hecho, y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno, eso sería lo mejor”, explicó.

PRIMER ENTRENO EN CAPE TOWN



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya entrena en Ciudad del Cabo, sede del segundo amistoso de este martes 🆚 Sudáfrica 🇿🇦.



Los detalles ➡️ https://t.co/GjE4sZlaVH pic.twitter.com/JuCOzqksq8 — FEPAFUT (@fepafut) March 29, 2026

En cuanto al estado físico del plantel, Christiansen se refirió a los casos del guardameta Luis Mejía y el lateral Eric Davis, quienes salieron con molestias en el primer amistoso.

“Ambos están bastante bien, incluso ayer Luis hizo algún ejercicio, un trabajo aparte, por supuesto sin ningún tipo de carga, pero se le ve mucho mejor, sus sensaciones son mejores y parece que es menos de lo que se esperaba, así que esperemos que dentro de poco Luis esté al 100%”, indicó Christiansen.

“Sobre Eric (Davis) ha estado bien y esas son buenas señales”, agregó.

¡Primer capítulo en Durban⚡️👊🏼!



Ante una gran cantidad de público, Panamá 🇵🇦 y Sudáfrica 🇿🇦 firmaron un 1-1 de alta exigencia, con gol de Yoel Bárcenas.



Este martes, continúa el reto en Ciudad del Cabo⚽. pic.twitter.com/JOekAxPJxL — FEPAFUT (@fepafut) March 29, 2026

Por su parte, el médico de la selección, Engin Mitre, ofreció detalles sobre la evaluación realizada a Mejía tras someterse a estudios en una clínica local.

“Los resultados del ultrasonido no arrojaron evidencias de lesión”, señaló, aunque adelantó que el jugador será sometido a una resonancia magnética cuando regrese a su club, el Club Nacional de Uruguay, para completar el diagnóstico.

El galeno también explicó que el portero ya inició trabajos de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección, mientras se mantiene la comunicación con su equipo.

Panamá realizó este lunes su entrenamiento en el Athlone Stadium con casi todo el plantel disponible, afinando los últimos detalles antes del compromiso. Tras la conferencia, Christiansen y su asistente Javier Sánchez Jara inspeccionaron el terreno del DHL Stadium.