Thomas Christiansen asegura que Panamá tiene lo necesario para competir en el Mundial 2026

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La palabra historia está muy ligada al entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, luego de obtener buenos resultados en diversas competencias internacionales.

Solo por nombrar algunas están las finales disputadas en la Liga de Naciones y la Copa Oro; la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2024 y la reciente eliminatoria mundialista, en la que logró los primeros triunfos sobre El Salvador de visita y Guatemala en la historia, además de la clasificación a la segunda Copa del Mundo .

Pero el hambre de ver a Panamá triunfar no termina ahí para Thomas Christiansen, ya que su próximo objetivo es competir y ver a La Roja avanzar a la segunda fase del Mundial.

“Tenemos la experiencia de la Copa América, sabíamos que Uruguay y Estados Unidos eran los equipos a batir si queríamos tener alguna opción de ir a la siguiente fase, y se nos dio. ¿Por qué no soñar con hacer otra cosa histórica como clasificar a la siguiente fase del Mundial?”, dijo Thomas Christiansen en la entrevista a La Prensa.

“Lo que me ilusiona es participar en el Mundial, competir en él. Quiero vivirlo con gloria en vez de con pena, y creo que estamos capacitados”, agregó.

Thomas Christiansen celebra con los jugadores la clasificación a la Copa del Mundo. Foto: Elysée Fernández

Las expectativas cada vez son mayores en esta Copa del Mundo, ya que la próxima semana, el viernes 5 de diciembre, se conocerán los rivales. Christiansen comentó cuál sería su rival favorito y un grupo soñado para esta cita mundialista.

Thomas Christiansen es el director de la selección de Panamá desde 2020. Foto: Elysée Fernández

“Mi esposa no quiere a España, pero yo sí. No nos queremos enfrentar a Lamine Yamal. Creo que sería bonito enfrentarse a España. Si queremos intentar pasar de grupo o hacer algo histórico, uno quiere jugar contra los rivales más débiles, no contra los mejores equipos del mundo, para tener alguna opción. Pero al mismo tiempo, es bonito poder decir que jugué un Mundial contra España”, señaló Christiansen, quien también mencionó lo especial que sería un grupo en el que se encontrara Dinamarca.

Los directivos de Corporación La Prensa realizaron la entrega oficial de la portada especial de La Prensa y Mi Diario dedicada a la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026. Foto: Elysée Fernández

“España estaría en el bombo 1, nosotros en el tercero y Dinamarca entraría como repesca en el cuarto, así que sería un grupo muy duro con estos equipos”, añadió.

El técnico tampoco dudó en afirmar que, para esta nueva experiencia de La Roja, no hay un puesto garantizado para nadie, ya que no quiere que nadie se relaje, y mencionó que dará seguimiento a todos los jugadores que puedan jugar con Panamá.

El futbolista Lamine Yamal es uno de los pocos referentes de éxito que tienen muchos jóvenes marroquíes en España. / EPA-EFE/REX/Shutterstock

“Aquí se lo tienen que ganar, por supuesto. Ya tenemos un grupo bastante definido con los que he trabajado estos 5 años. Hay jugadores que me conocen, y yo les conozco; sé lo que nos pueden dar”, expresó Christiansen.

“Lo que no queremos es que haya gente que se acomode, que sepan que tienen que pelear su puesto para estar en la lista final”, añadió.

La competencia podría ser cada vez más fuerte con la aparición de nuevos valores. Uno de esos ejemplos es el atacante Kadir Barría, quien está teniendo una buena actuación con el Botafogo, en la primera división del fútbol panameño.

“¿Quién no quiere estar en esta lista? ¿Quién no quiere estar en un Mundial? Ahora es el momento para mostrarse. Tenemos ya una lista bastante clara de lo que queremos. Este jugador que está en Brasil es un jugador que llevamos siguiendo hace tiempo”, mencionó.

Kadir Barría poco a poco se ha ganado su espacio en el primer equipo del Botafogo. Foto: Tomada de @Botafogo

“Nunca se sabe si él tiene la posibilidad de meterse en la lista final. Todo también depende de la evolución que tenga en su club”, agregó.

De igual forma, Christiansen afirmó que seguirá trabajando de la misma manera en el seguimiento de los jugadores con sus clubes, pero que la clasificación cambiará al conocerse el sorteo de los grupos.

“El análisis de jugadores va a continuar igual, por supuesto. Hay algunos jugadores que se pueden sumar, otros que pueden caer”, señaló.

“Pero bueno, como tenemos una lista muy larga, creo que no va a haber muchas variaciones. Quizás 3, 4 o 5 que puedan entrar de la lista larga que tenemos. Pero lo que sí va a cambiar es la planificación con el análisis de los equipos a partir del sorteo”, finalizó.