    DT DE PANAMÁ

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: 'Mostraron por qué son Panamá'
    Thomas Christiansen tiró agua en la conferencia de prensa, como parte de la celebración. LP Elysée Fernández

    El técnico Thomas Christiansen hizo realidad un sueño al clasificar a la selección de Panamá a su segunda Copa del Mundo.

    Christiansen logró el objetivo la noche de este martes 18 de noviembre al derrotar en casa 3-0 a El Salvador, en la última jornada de la eliminatoria.

    “Orgullosos de lo que logramos. Me dolió la falta de confianza de algunos. Mostraron por qué son Panamá”, dijo Christiansen en la conferencia de prensa posterior al partido celebrado en el estadio Rommel Fernández.

    “El partido estuvo bien encaminado. Pisamos un poco el freno, pudimos anotar los cuatro, pero no nos podíamos equivocar”, añadió.

    Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’
    La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial. LP Elysée Fernández

    Al ser preguntado por La Prensa sobre si había visualizado el escenario de vencer a El Salvador y la victoria de Guatemala (3-1 sobre Surinam), Christiansen respondió:

    “Guatemala ha sido un equipo profesional, salió a ganar y también nos ayudó un poco”, manifestó el técnico, quien rompió en llanto durante la conferencia.

    “Es una selección que ha crecido con los años y sabe competir. Le dije a Negrito [Alberto Quintero] que esta era su ventana. La suerte no viene sola”, indicó.

    Esta es la segunda ocasión en que Panamá avanza a una Copa del Mundo, luego de haber clasificado a la edición de Rusia 2018.

    “Panamá tiene que trabajar en la formación, en los jugadores de 8 años. Si lo saben a esa edad, seremos muy buenos y exportaremos muchos”, finalizó.

