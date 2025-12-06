Thomas Christiansen confía en Panamá tras el sorteo del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ilusión mundialista ya tomó forma para Panamá. Tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026, La Roja quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, un cuadro de enorme exigencia que, sin embargo, no intimida al técnico Thomas Christiansen.

El entrenador se mostró optimista y convencido del nivel de su plantel, destacando que la clasificación se consiguió “por méritos propios” y que Panamá competirá sin complejos ante tres potencias de estilos muy distintos.

“Tenemos un equipo muy bueno. Si estamos en el Mundial es por méritos propios. Seguro le vamos a dar guerra a Inglaterra, Croacia y Ghana”, expresó Christiansen inmediatamente después del sorteo, dejando claro que la mentalidad del grupo será protagonista desde el primer día.

Panamá hará su debut mundialista el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Ghana, en Toronto, un encuentro que el técnico considera fundamental para encaminar el desempeño del equipo en la fase de grupos.

“Nuestro primer partido contra Ghana será nuestra esperanza de hacer un Mundial bueno, digno. Veíamos los grupos y los países que iban saliendo. Nos salió con dos europeos y un africano”, comentó Christiansen a ESPN, consciente de que un buen arranque será clave ante un grupo tan competitivo.

El segundo encuentro será contra Croacia, también en Toronto; y cerrará la fase de grupos contra Inglaterra, en Nueva York.

El entrenador destacó además la necesidad de preparar amistosos de alto nivel en las próximas fechas FIFA del mes de marzo, cuando se encuentre a unos tres meses de la cita mundialista.

“Lo importante serán las fechas de marzo. Ahí tendremos que ver qué rivales, por su estilo, se asimilen a los que podemos tener para el Mundial. Que sean parecidos a los que juegan Ghana, Croacia e Inglaterra. Hay que buscar algo que nos ayude en la preparación”, agregó.

El destino ha cruzado nuevamente a Panamá con Inglaterra, a quienes enfrentó en Rusia 2018, en un recordado 6-1. Sin embargo, Christiansen subrayó que el presente es distinto y que la selección llega con más madurez, una estructura sólida y un grupo consolidado rumbo a su segunda participación mundialista.

La delegación panameña presente en el sorteo estuvo integrada por Thomas Christiansen; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.