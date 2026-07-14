Thomas Christiansen continuará con Panamá, pero el nuevo Comité Ejecutivo decidirá su futuro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La decisión ya es oficial, pero el trasfondo revela mucho más que una simple continuidad.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó que Thomas Christiansen seguirá al frente de la selección de Panamá, aunque con una condición clave que aparece, ya que su permanencia quedará sujeta a la evaluación del próximo Comité Ejecutivo que salga electo en las elecciones de diciembre.

El anuncio llega tras una semana de dudas en torno al banquillo nacional, luego de que terminara el contrato de Christiansen el pasado 30 de junio, en la que hubo un proceso de análisis interno y con un cambio dirigencial en el horizonte.

En ese contexto, la federación optó por sostener el rumbo deportivo, pero sin cerrar completamente la puerta a un giro en los próximos meses.

Desde lo futbolístico, la decisión tiene lógica. Christiansen ha logrado, desde su llegada en 2020, construir una identidad clara en la selección, con un equipo competitivo, con orden táctico y capacidad para plantarse ante rivales de mayor jerarquía.

La Roja no solo ha mejorado en resultados, sino también en su propuesta. Darle continuidad al proceso es, en esencia, apostar por consolidar lo ya construido en lugar de reiniciar un ciclo en un momento sensible del calendario internacional.

Entre esos resultados están los subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones en 2025, los cuartos de final de la Copa América 2024 y la clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, el comunicado introduce un matiz que cambia el enfoque. La continuidad no es absoluta. El hecho de que el próximo Comité Ejecutivo, que será electo en diciembre, tenga la potestad de decidir si mantiene o no al técnico refuerza esta idea. La actual dirigencia respalda el trabajo del entrenador, pero evita condicionar a quienes asumirán el mando en el corto plazo.

Thomas Christiansen cuenta con 92 partidos con la selección de Panamá. Cortesía/Fepafut

Este aspecto deja la renovación condicionada a ciertos factores. Christiansen seguirá, sí, pero bajo la premisa de que su proyecto será revalidado en pocos meses. En términos prácticos, se trata de una continuidad con fecha de revisión, algo poco habitual en procesos de selecciones nacionales.

A esto se suma un elemento clave como el financiero. La inclusión de cláusulas que garantizan que una eventual salida no comprometerá la estabilidad económica de la federación evidencia un cambio en la forma de gestionar este tipo de decisiones. La FPF busca blindarse ante escenarios adversos, priorizando la sostenibilidad por encima de compromisos rígidos a largo plazo. Es una señal clara de aprendizaje y de control institucional.

El comunicado también deja entrever una visión más amplia del proyecto. No se trata únicamente de la selección mayor, sino del impacto en todo el ecosistema del fútbol panameño. La intención de generar mejores condiciones para clubes, ligas y estructuras de desarrollo sugiere que el rol de Christiansen trasciende el banquillo y se inserta en una idea más integral de crecimiento.

En cuanto a los tiempos, el acuerdo aún no está formalizado. En los próximos días se iniciará la redacción del contrato, con la previsión de que entre en vigor el 1 de agosto de 2026 y se extienda hasta el proceso mundialista rumbo a 2030.

Desde que asumió el cargo en 2020, Thomas Christiansen dirigió a Panamá en 92 partidos, con un registro de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.