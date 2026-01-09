Panamá, 09 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Thomas Christiansen convoca a 14 jugadores de la LPF para los amistosos ante Bolivia y México

    El técnico de La Roja dirigirá entrenamientos del 12 al 15 de enero como parte de la preparación previa al viaje a tierras bolivianas.

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen convoca a 14 jugadores de la LPF para los amistosos ante Bolivia y México
    Ricardo Phillips es uno de los jugadores convocados para los amistosos. Foto: Cortesía/LPF

    El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, llamó a 14 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para los entrenamientos previos a los partidos amistosos ante Bolivia y México, ambos programados fuera de las fechas FIFA.

    +info

    ‘El Científico’ Núñez y Jadier Herrera superan el pesaje y van por el título interino CMBEverardo Rose es nuevo refuerzo de Universidad CatólicaBotafogo celebra la convocatoria de Kadir Barría

    Los entrenamientos se desarrollarán del lunes 12 al jueves 15 de enero, en las instalaciones del COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Según la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la lista final de convocados será anunciada durante la próxima semana.

    La Roja tiene programado viajar este jueves 15 de enero con destino a Bolivia, donde disputará su primer amistoso internacional del año. Panamá se medirá al conjunto boliviano el domingo 18 de enero, a las 4:00 p.m., en la ciudad de Tarija.

    Posteriormente, el combinado nacional regresará a casa para enfrentar a México el jueves 22 de enero, a las 8:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    Los jugadores llamados del plano local son:

    Portero: Marcos De León (Sporting San Miguelito)

    Defensas: Ariel Arroyo (Árabe Unido), Juan Hall (Sporting San Miguelito), Luis Asprilla (Tauro FC), Omar Córdoba (Plaza Amador), Orman Davis (CAI), Kevin Galván (San Francisco FC)

    Volantes: Ricardo Phillips Jr. (Plaza Amador), Ángel Caicedo (CAI), Giovany Herbert (Árabe Unido), Héctor Hurtado (Sporting San Miguelito), Abdul Knight (Plaza Amador), José Murillo (Plaza Amador)

    Delantero: Saed Díaz (Tauro FC)

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más