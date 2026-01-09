Thomas Christiansen convoca a 14 jugadores de la LPF para los amistosos ante Bolivia y México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de La Roja dirigirá entrenamientos del 12 al 15 de enero como parte de la preparación previa al viaje a tierras bolivianas.

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, llamó a 14 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para los entrenamientos previos a los partidos amistosos ante Bolivia y México, ambos programados fuera de las fechas FIFA.

Los entrenamientos se desarrollarán del lunes 12 al jueves 15 de enero, en las instalaciones del COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Según la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la lista final de convocados será anunciada durante la próxima semana.

¡LLAMADO A ENTRENOS LPF ⚽️!



Aquí el llamado de jugadores de la @LPFpanama para los entrenamientos de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 de cara a los partidos amistosos 🆚 Bolivia 🇧🇴 y México 🇲🇽.



Nota ➡️ https://t.co/d7qGwMlTPC#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/FjUbOSK0zN — FEPAFUT (@fepafut) January 9, 2026

La Roja tiene programado viajar este jueves 15 de enero con destino a Bolivia, donde disputará su primer amistoso internacional del año. Panamá se medirá al conjunto boliviano el domingo 18 de enero, a las 4:00 p.m., en la ciudad de Tarija.

Posteriormente, el combinado nacional regresará a casa para enfrentar a México el jueves 22 de enero, a las 8:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¡LEGIONARIOS CONVOCADOS!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 contará con estos legionarios para los partidos amistosos 🆚 Bolivia 🇧🇴, del 18 de enero y México 🇲🇽, del 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández.



📋 Nota ➡️ https://t.co/YSFmVvUpd9#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/uEIDp7COdO — FEPAFUT (@fepafut) January 8, 2026

Los jugadores llamados del plano local son:

Portero: Marcos De León (Sporting San Miguelito)

Defensas: Ariel Arroyo (Árabe Unido), Juan Hall (Sporting San Miguelito), Luis Asprilla (Tauro FC), Omar Córdoba (Plaza Amador), Orman Davis (CAI), Kevin Galván (San Francisco FC)

Volantes: Ricardo Phillips Jr. (Plaza Amador), Ángel Caicedo (CAI), Giovany Herbert (Árabe Unido), Héctor Hurtado (Sporting San Miguelito), Abdul Knight (Plaza Amador), José Murillo (Plaza Amador)

Delantero: Saed Díaz (Tauro FC)