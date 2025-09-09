Panamá, 09 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Thomas Christiansen: ‘Debemos tener más hambre y pasión’

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen: ‘Debemos tener más hambre y pasión’
    Thomas Christiansen, reacciona este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández. EFE/ Bienvenido Velasco

    El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, no ocultó su autocrítica tras el empate 1-1 ante Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en lo que fue el segundo partido de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    +info

    Panamá no fue contundente y bota dos puntos con el empate ante Guatemala

    La Roja acumula dos puntos en igual número de presentaciones y aún no logra despegar en la tabla.

    Christiansen lamentó la falta de contundencia de su equipo, que generó múltiples ocasiones sin poder concretarlas.

    “Hemos tenido varias ocasiones y no la hemos metido. Eso cuesta mucho, cuesta dos puntos. Cuatro puntos era lo justo y lo necesario”, dijo Christiansen en conferencia de prensa, al terminar el partido.

    “Si tenemos 13 aproximaciones y no la metes, se complica ganar. Es lo que te puede dejar fuera del Mundial y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Ahora vamos a remontar y nos vamos a meter”, añadió.

    El estratega también señaló que la primera mitad no fue del agrado del cuerpo técnico por la falta de claridad en el planteamiento ofensivo.

    “No me gustó la lectura del primer tiempo, dónde debíamos atacar y la circulación del balón debió ser más intensa”, explicó Christiansen.

    “En el segundo tiempo intentamos todos, con opciones claras de gol. Es complicado, lo podemos trabajar, pero si no la metemos, nos quedamos con el puntito”, añadió.

    Thomas Christiansen: ‘Debemos tener más hambre y pasión’
    Carlos Harvey celebra el empate contra Guatemala.

    De igual forma, Christiansen subrayó la necesidad de mayor carácter dentro del campo: “Debemos tener más hambre y pasión. Voy a asumir mi responsabilidad y no me voy contento con estos dos puntos en esta ventana”, cerró.

    Panamá ahora deberá recomponer su camino en la eliminatoria y mostrar la fortaleza necesaria para sumar victorias en las próximas fechas, si quiere mantener vivo el sueño de volver a una Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más