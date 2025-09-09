Thomas Christiansen: ‘Debemos tener más hambre y pasión’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, no ocultó su autocrítica tras el empate 1-1 ante Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en lo que fue el segundo partido de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Roja acumula dos puntos en igual número de presentaciones y aún no logra despegar en la tabla.

EL MVP DEL PARTIDO 👏🏼



🌟 Carlos Harvey fue elegido por los fanáticos como el mejor jugador de #PanamáMayor🇵🇦 ante Guatemala 🇬🇹.



¡Gracias por la entrega total de siempre, Carlos 🔥!#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/Omnxkk5AEH — FEPAFUT (@fepafut) September 9, 2025

Christiansen lamentó la falta de contundencia de su equipo, que generó múltiples ocasiones sin poder concretarlas.

“Hemos tenido varias ocasiones y no la hemos metido. Eso cuesta mucho, cuesta dos puntos. Cuatro puntos era lo justo y lo necesario”, dijo Christiansen en conferencia de prensa, al terminar el partido.

“Si tenemos 13 aproximaciones y no la metes, se complica ganar. Es lo que te puede dejar fuera del Mundial y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Ahora vamos a remontar y nos vamos a meter”, añadió.

¡FINAL DEL PARTIDO 📣!



Empate en el marcador entre #PanamáMayor🇵🇦 y Guatemala 🇬🇹 por la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas en su segunda jornada.



🇵🇦 1-1 🇬🇹

⚽️ C. Harvey



🏟️ Estadio Rommel Fernández

📺 @deportes_rpc y @tvmaxdeportes #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/L9pFgNBvCq — FEPAFUT (@fepafut) September 9, 2025

El estratega también señaló que la primera mitad no fue del agrado del cuerpo técnico por la falta de claridad en el planteamiento ofensivo.

“No me gustó la lectura del primer tiempo, dónde debíamos atacar y la circulación del balón debió ser más intensa”, explicó Christiansen.

“En el segundo tiempo intentamos todos, con opciones claras de gol. Es complicado, lo podemos trabajar, pero si no la metemos, nos quedamos con el puntito”, añadió.

De igual forma, Christiansen subrayó la necesidad de mayor carácter dentro del campo: “Debemos tener más hambre y pasión. Voy a asumir mi responsabilidad y no me voy contento con estos dos puntos en esta ventana”, cerró.

Panamá ahora deberá recomponer su camino en la eliminatoria y mostrar la fortaleza necesaria para sumar victorias en las próximas fechas, si quiere mantener vivo el sueño de volver a una Copa del Mundo.