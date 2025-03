Thomas Christiansen destacó el compromiso y la táctica de sus jugadores en el triunfo sobre Estados Unidos

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, volvió a encontrar la fórmula para vencer a Estados Unidos en una competencia, ahora en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Algo que ya no es casualidad, ya que la victoria 1-0, en el SoFi Stadium, se une a la alcanzada en la semifinal de la Copa Oro 2023 (penales 5-4) y en la Copa América 2024 (2-1).

A pesar de esto, Christiansen prefiere tomarlo con un poco más de tranquilidad, al indicar que para lograr este tipo de resultados se debe tener compromiso, disciplina, orden táctico y hasta un poco de suerte.

“Los chavales hicieron un partidazo. De la única manera que se le podría ganar a Estados Unidos era con este compromiso, disciplina, orden táctico y la suerte tiene que acompañarte. Nos ha acompañado en este momento”, dijo Thomas en la conferencia de prensa.

“Estoy contento con la actuación de los jugadores. Sabíamos la manera o dónde nuestras opciones serían las mayores para ganarle a Estados Unidos”, agregó.

Christiansen es consciente de que el trabajo fue arduo, en el que se logró controlar la velocidad, fuerza y capacidad de jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie y Timothy Weah.

PANAMA BEAT THE USMNT FOR THE THIRD-STRAIGHT TIME IN A MAJOR TOURNAMENT 🤯 pic.twitter.com/U3kzgM6h75