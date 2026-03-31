Thomas Christiansen elogia la respuesta del equipo en la victoria sobre Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico destacó la personalidad y evolución de los jugadores de la selección, además subrayando la mejoría respecto al primer amistoso y el valor de la gira como preparación para el Mundial 2026.

La selección de Panamá cerró con saldo positivo su gira por África tras vencer 1-2 a Sudáfrica, en el DHL Stadium, en un encuentro en el que el equipo mostró una notable mejoría respecto al primer compromiso disputado en Durban.

GOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦



José Córdoba la manda al fondo sobre el minuto 58'.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/CMeKaBeU6Z — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 31, 2026

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen abrió el marcador con gol de José Córdoba al minuto 58, pero los locales reaccionaron rápidamente con un potente remate de larga distancia de Mbekezeli Mbokazi (64’). Sin embargo, en el tramo final del partido, Jiovany Ramos apareció al 77’ para sellar la victoria tras una jugada a balón parado.

“Estoy contento con la actuación. Especialmente la personalidad que el equipo mostró hoy. Más agresivo que el viernes, más con la pelota, de la posesión, creamos más oportunidades. Creo que el resultado es justo. En los tiros libres pudimos hacer algo mejor. Estoy contento por los defensas que marcaron también”, dijo Christiansen al terminar el partido.

“Estoy muy contento. Como mencioné, yo quería ver a todos en acción. Creo que solamente Samudio no pudo jugar. No queríamos riesgos porque no pudo calentar”, mencionó.

Con este resultado, Panamá se despide de territorio sudafricano con un balance de un empate 1-1 en Durban —con anotación de Edgar Yoel Bárcenas— y una victoria en Ciudad del Cabo, dejando buenas sensaciones en su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026.

¡GOOOOOOOOOOOOL!🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦



Jiovany Ramos anota el segundo de Panamá para tomar ventaja.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/VvdPuizByX — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 31, 2026

“Creo que fue una buena prueba, una buena prueba que tuvimos como equipo, de cómo se fajaron en un partido difícil, con un estadio lleno. Se podía sentir eso y ponernos por delante, después de que recibimos el empate y regresar de la manera que hicimos. Creo que es lo que habla de la personalidad del equipo”, concluyó.

La Roja debuta en el Mundial el próximo 17 de junio contra Ghana, en el BMO Field, en Toronto. El resto del grupo L lo conforman Inglaterra y Croacia.