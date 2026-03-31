Panamá, 31 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Thomas Christiansen elogia la respuesta del equipo en la victoria sobre Sudáfrica

    El técnico destacó la personalidad y evolución de los jugadores de la selección, además subrayando la mejoría respecto al primer amistoso y el valor de la gira como preparación para el Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen elogia la respuesta del equipo en la victoria sobre Sudáfrica
    Thomas Christiansen en rueda de prensa este jueves. Cortesía

    La selección de Panamá cerró con saldo positivo su gira por África tras vencer 1-2 a Sudáfrica, en el DHL Stadium, en un encuentro en el que el equipo mostró una notable mejoría respecto al primer compromiso disputado en Durban.

    El conjunto dirigido por Thomas Christiansen abrió el marcador con gol de José Córdoba al minuto 58, pero los locales reaccionaron rápidamente con un potente remate de larga distancia de Mbekezeli Mbokazi (64’). Sin embargo, en el tramo final del partido, Jiovany Ramos apareció al 77’ para sellar la victoria tras una jugada a balón parado.

    “Estoy contento con la actuación. Especialmente la personalidad que el equipo mostró hoy. Más agresivo que el viernes, más con la pelota, de la posesión, creamos más oportunidades. Creo que el resultado es justo. En los tiros libres pudimos hacer algo mejor. Estoy contento por los defensas que marcaron también”, dijo Christiansen al terminar el partido.

    “Estoy muy contento. Como mencioné, yo quería ver a todos en acción. Creo que solamente Samudio no pudo jugar. No queríamos riesgos porque no pudo calentar”, mencionó.

    Con este resultado, Panamá se despide de territorio sudafricano con un balance de un empate 1-1 en Durban —con anotación de Edgar Yoel Bárcenas— y una victoria en Ciudad del Cabo, dejando buenas sensaciones en su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026.

    “Creo que fue una buena prueba, una buena prueba que tuvimos como equipo, de cómo se fajaron en un partido difícil, con un estadio lleno. Se podía sentir eso y ponernos por delante, después de que recibimos el empate y regresar de la manera que hicimos. Creo que es lo que habla de la personalidad del equipo”, concluyó.

    La Roja debuta en el Mundial el próximo 17 de junio contra Ghana, en el BMO Field, en Toronto. El resto del grupo L lo conforman Inglaterra y Croacia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Casi $300 millones costará solucionar el tranque del Corredor Sur. Leer más
    • La concesión de Amador Marina sigue viva: la empresa presenta fianzas para dar continuidad a su contrato. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Canal de Panamá: Espino de Marotta está en la carrera por la administración. Leer más