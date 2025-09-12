Panamá, 12 de septiembre del 2025

    Fútbol

    Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después

    Guillermo Pineda G.
    Thomas Christiansen suma 78 partidos oficiales al enfrente de la Selección de Panamá. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

    La selección nacional de fútbol de Panamá alcanzará el próximo miércoles 17 su mejor posición histórica en el ranking FIFA, al situarse en el puesto 29, once años después de haber logrado la misma ubicación por primera vez.

    La última vez que Panamá logró este puesto fue en marzo de 2014, cuando Hernán Darío “Bolillo” Gómez ya había sido presentado como entrenador, aunque aún no había debutado oficialmente.

    Su estreno se produjo dos meses después con un empate ante Serbia en Chicago. Gómez dejó a Panamá en el puesto 58 del ranking luego del Mundial de Rusia 2018, tras derrotas ante Bélgica e Inglaterra y un empate ante Túnez.

    Thomas Christiansen tomó las riendas del equipo en octubre de 2020, cuando Panamá estaba en el puesto 81 del mundo y ocupaba la novena posición de Concacaf.

    Desde entonces, Christiansen ha acumulado un registro de 39 victorias, 17 empates y 22 derrotas, y actualmente suma tres empates consecutivos, que incluyen los recientes compromisos ante Guatemala y Surinam.

    A pesar de perder 15 puntos por estos empates, Panamá subirá un escalón respecto al ranking del 10 de julio, beneficiándose de los cinco triunfos oficiales y un empate obtenidos entre las Eliminatorias y la Copa Oro.

    Jugadores de Panamá forman, previo a un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Surinam y Panamá en el estadio Dr. Franklin Essed en Paramaribo (Surinam). EFE

    La selección canalera se mantendrá como la cuarta mejor de Concacaf, solo detrás de México (14), Estados Unidos (16) y Canadá (26). Entre sus rivales del grupo A, El Salvador caerá al puesto 89, Guatemala ascenderá al 98 y Surinam subirá al 131.

    Costa Rica seguirá como quinta de Concacaf (47), seguido por Honduras (66), Jamaica (69) y Curazao (84).

    El próximo 10 de octubre se espera un enfrentamiento histórico entre Christiansen y Bolillo Gómez, cuando Panamá visite a El Salvador en el estadio Cuscatlán.

    Thomas Christiansen (i) saluda Hernán Dario Gómez en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre Panamá y Honduras en Ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

    Este será el tercer duelo entre ambos entrenadores, luego del triunfo 2-3 de Panamá en San Pedro Sula y el empate 1-1 en el Rommel Fernández, partido que condenó a Panamá en su aspiración al Mundial de Catar 2022.

