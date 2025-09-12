Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de fútbol de Panamá alcanzará el próximo miércoles 17 su mejor posición histórica en el ranking FIFA, al situarse en el puesto 29, once años después de haber logrado la misma ubicación por primera vez.

La última vez que Panamá logró este puesto fue en marzo de 2014, cuando Hernán Darío “Bolillo” Gómez ya había sido presentado como entrenador, aunque aún no había debutado oficialmente.

Su estreno se produjo dos meses después con un empate ante Serbia en Chicago. Gómez dejó a Panamá en el puesto 58 del ranking luego del Mundial de Rusia 2018, tras derrotas ante Bélgica e Inglaterra y un empate ante Túnez.

Thomas Christiansen tomó las riendas del equipo en octubre de 2020, cuando Panamá estaba en el puesto 81 del mundo y ocupaba la novena posición de Concacaf.

Desde entonces, Christiansen ha acumulado un registro de 39 victorias, 17 empates y 22 derrotas, y actualmente suma tres empates consecutivos, que incluyen los recientes compromisos ante Guatemala y Surinam.

A pesar de perder 15 puntos por estos empates, Panamá subirá un escalón respecto al ranking del 10 de julio, beneficiándose de los cinco triunfos oficiales y un empate obtenidos entre las Eliminatorias y la Copa Oro.

La selección canalera se mantendrá como la cuarta mejor de Concacaf, solo detrás de México (14), Estados Unidos (16) y Canadá (26). Entre sus rivales del grupo A, El Salvador caerá al puesto 89, Guatemala ascenderá al 98 y Surinam subirá al 131.

Costa Rica seguirá como quinta de Concacaf (47), seguido por Honduras (66), Jamaica (69) y Curazao (84).

El próximo 10 de octubre se espera un enfrentamiento histórico entre Christiansen y Bolillo Gómez, cuando Panamá visite a El Salvador en el estadio Cuscatlán.

Este será el tercer duelo entre ambos entrenadores, luego del triunfo 2-3 de Panamá en San Pedro Sula y el empate 1-1 en el Rommel Fernández, partido que condenó a Panamá en su aspiración al Mundial de Catar 2022.