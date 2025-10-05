Thomas Christiansen inicia entrenamientos en el CAR con 11 jugadores y la mira puesta en el Cuscatlán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá arrancó este domingo su preparación para el decisivo partido eliminatorio frente a El Salvador del próximo viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán de San Salvador.

Thomas Christiansen, técnico del equipo nacional, dirigió la primera jornada de entrenamientos en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes en Llano Bonito, el nuevo complejo deportivo que se estrena como sede de la selección absoluta.

El primer día de trabajos contó con la presencia de 11 de los 24 futbolistas convocados por Christiansen. La sesión inició en la cancha natural destinada a la práctica del atletismo, donde el grupo realizó ejercicios de activación física durante los primeros 20 minutos.

Posteriormente, el plantel se trasladó a la cancha de fútbol con grama natural Zeon Zoysia para desarrollar labores específicas con balón.

El plan de trabajo contempla la llegada progresiva de más jugadores: este lunes se espera la incorporación de al menos siete futbolistas adicionales, mientras que para el martes la plantilla estará completa para los ensayos tácticos definitivos.

Uno de los referentes presentes desde el inicio fue el portero Orlando “Kuty” Mosquera, del Al-Fayha de Arabia Saudita, quien acumula 40 partidos defendiendo la camiseta nacional. El guardameta atendió a los medios y dejó claro que el grupo llega con la motivación intacta pese a los tropiezos recientes en la eliminatoria.

“Este va a ser un partido súper importante, que si logramos ganar nos meterá más de lleno en la carrera hacia el Mundial”, aseguró.

Mosquera también recalcó el compromiso y la humildad del grupo. “Cada compañero se ha sacrificado al máximo. No sé por qué se toca tanto el tema de la humildad, si nosotros sabemos que somos Panamá, no nos sobra nada y siempre salimos a jugar con la misma actitud y las mismas ganas, sea cual sea el rival”.

Sobre los empates anteriores frente a Surinam y Guatemala, el arquero fue autocrítico. “Fue muy amargo porque teníamos equipo para sumar más puntos. Intentamos todo, pero la pelota no entró cuando queríamos. Este grupo sigue trabajando y la gente debe confiar en que Panamá va a luchar hasta el último”.

El portero reconoció que la visita al Cuscatlán no será sencilla, pero recordó que las estadísticas están para romperse.

“Es cierto que no nos ha ido bien en ese estadio, pero este Panamá está motivado y concentrado en traer los tres puntos a casa. Para ganar hay que hacer goles y ese es el punto clave: afinar la definición sin descuidar la vigilancia defensiva”.

Christiansen aprovechará estos días en el CAR para afinar detalles de planteamiento y estrategia, consciente de que se trata de un partido clave en la ruta mundialista. El propio Mosquera lo resumió con claridad: “Todo pasa por trabajo, ganas y actitud. Si ponemos lo mismo que en nuestros clubes, Panamá va a sacar los tres puntos en el Cuscatlán”.