Thomas Christiansen: ‘Necesitamos de la Marea Roja lo nunca antes visto’

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, compareció ayer, lunes ante los medios de comunicación en la antesala del decisivo encuentro de este martes ante Surinam, por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

Christiansen, que este martes dirigirá su partido número 80 al frente de la selección, aprovechó la cita para pedir el apoyo total de la afición en un compromiso que podría acercar a Panamá a la siguiente ronda.

“Lo nunca visto es lo que necesitamos de la afición”, lanzó el técnico. “Queremos que canten y empujen al equipo durante los 90 minutos. Seguro van a estar detrás nuestro”.

El entrenador llega a este duelo con el equipo en buen momento tras la victoria en San Salvador, aunque con la sensible baja del defensor José Córdoba, lesionado en los isquiotibiales. Aun así, Christiansen aseguró que confía plenamente en el grupo. “Tengo 23 jugadores y cuento con todos. Por cómo están entrenando, cualquiera podría jugar desde el inicio. Es mi responsabilidad elegir once y los cambios”, dijo.

“Tenemos todo en nuestras manos. Si ganamos mañana y en Guatemala, ya está. Pero hay que ir paso a paso. Los jugadores no deben tomarlo con presión: que disfruten y salgan a jugar con alegría”, expresó.

En su repaso del momento actual del equipo, Christiansen valoró cada gol de José Fajardo.

“Fajardo siempre pone al equipo por delante de sí mismo y eso se nota en partidos grandes como la Copa América o la Nations League”, dijo.

Consultado sobre el sistema defensivo, el técnico reconoció que la línea de cuatro deja más espacios, pero pidió confianza. “Es verdad que con línea de cuatro estás más expuesto, pero con orden y comunicación se solucionan esas situaciones. El Salvador nos generó por errores propios. Ellos no propusieron tanto”.

Christiansen insistió en que el rendimiento del equipo pasa por actitud, estrategia y apoyo de la afición. “Si no tienes todo junto es complicado ganar. Tenemos que ponerlo todo sobre el terreno. No queda otra”.

También advirtió sobre el nivel de las eliminatorias. “Se ha generado una presión importante sobre los cabezas de serie, y hay que asumirlo. Hoy no hay rivales fáciles. Los que pensaban que esto sería un paseo, se equivocaron. Los equipos están compitiendo muy bien y si no das el 100%, lo pagas”.

Sobre Surinam, el rival de turno, fue claro: “Me preocupa todo de Surinam. Tienen jugadores en Europa, acostumbrados a competir cada semana. Van a venir liberados, sin presión, y eso los hace peligrosos. Pero sabemos lo que tenemos que hacer. La experiencia en Paramaribo nos dejó lecciones claras”.

El técnico pidió paciencia al público y a sus jugadores.

“El partido no se gana en el minuto 1, ni en el 5 ni en el 80. Si se gana al 85, también vale. Hay que competir con calma, disfrutar y mantener la concentración”.

Christiansen cerró reiterando su deseo de que la selección mantenga la racha positiva en casa, donde acumula 19 partidos oficiales sin perder. “Vamos a intentar mantener la racha, no hay que romperla ahora”, afirmó.