Thomas Christiansen: ‘No nos podemos conformar con otro cuarto puesto’

El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro que el objetivo principal es la Copa del Mundo, pero aseguró que su meta actual es vencer a Estados Unidos y disputar la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Christiansen también expresó que ya tienen una idea sobre su alineación titular para el partido del próximo jueves, en el SoFi Stadium, desde las 6:00 p.m.

“La clasificación del Mundial no me quita el sueño, pero soy ambicioso y me gusta lograr objetivos. El siguiente es lograr la clasificación a la final del Final Four. No nos podemos conformar con otro cuarto puesto. Lo que quiero es estar en esta final, pero primero debemos ganarle a Estados Unidos”, dijo Christiansen en conferencia de prensa.

¡Seguimos con la mirada puesta en las semifinales de la @CNationsLeague 🏆!



3️⃣ días para el encuentro ante Estados Unidos🇺🇸.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/kFE9CBZFtl — FEPAFUT (@fepafut) March 18, 2025

“Tenemos una idea de los 11 que van a salir de inicio, pero hasta hoy no tenemos al equipo completo, los últimos en llegar fueron Jorge Gutiérrez y Janpol Morales. Pero sí que está más o menos hecha la alineación”, agregó.

Christiansen comentó que sus jugadores están listos para enfrentarse al conjunto estadounidense, al que considera un equipo complicado.

“Haber ganado contra Estados Unidos en Copa América no nos da más esperanza. Pero el equipo está preparado para este choque ante un equipo complicado. Esperemos estar al nivel”, manifestó.

“ESTA ES NUESTRA OPORTUNIDAD💪🏼”



🗣️J. Rodríguez: “Tenemos que pensar en el objetivo de pasar”.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/KHmuCeSAYu — FEPAFUT (@fepafut) March 18, 2025

“Creo que podemos hacer un buen partido y llegar a esta final. Es lo que le vamos a transmitir a los jugadores. Si conseguimos esto seremos muy competitivos”, añadió.

También destacó las cualidades de Estados Unidos, al tener jugadores con calidad y que pueden jugar en diferentes demarcaciones.

“Tiene un equipo muy competitivo”, dijo Christiansen, quien comentó la importancia de que los futbolistas conozcan sus exigencias en los partidos.

“Estoy convencido de los jugadores que tengo y que lo van a solventar muy bien. La cuestión es tener confianza y darles las herramientas. Los jugadores saben lo que pido en el terreno de juego”.

¡Primer entreno desde Los Ángeles⚽️🇺🇸!



Primera sesión de entrenamiento de #PanamáMayor🇵🇦 con miras al encuentro vs Estados Unidos🇺🇸, por las semifinales de la @CNationsLeague 🏆.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/F8wZuiwqbD — FEPAFUT (@fepafut) March 17, 2025

Sobre quiénes podrían ser titulares por el lado izquierdo, Christiansen detalló que tiene varias opciones y que una de esas podría ser José Luis Rodríguez.

“Jorge (Gutiérrez), Trucho (Omar Valencia), Blacki (César Blackman) que puede jugar a perfil cambiado. Vamos a ver cómo están en el entrenamiento. Tengo más tiempo para ver”, señaló Christiansen, quien mencionó la importancia de cada jugador en el equipo.

“Coco (Adalberto Carrasquilla) tiene una responsabilidad importante en el equipo, pero cada uno tiene su responsabilidad y dónde tiene que competir y exigir”, finalizó.