    Tras victoria en El Trébol

    Thomas Christiansen: ‘No podemos fallar en el Rommel’

    Humberto Cornejo

    Después de lograr la histórica victoria en tierras guatemaltecas —la primera de Panamá en eliminatorias mundialistas— el técnico Thomas Christiansen expresó que el próximo martes deben buscar los tres puntos de local contra El Salvador.

    Minuto a minuto: Panamá vence a Guatemala en El TrébolPanamá rompe la racha y vence en El Trébol en un partido de máxima tensión

    Con el triunfo 2-3 en El Trébol, Panamá quebró una racha que se extendía por casi cinco décadas y dejó su marca en eliminatorias frente a los chapines en 1 triunfo, dos empates y cinco derrotas, además de mantener los 20 años sin perder ante Guatemala en cualquier competición.

    Christiansen fue claro en su mensaje al decir que en el estadio Rommel Fernández no se puede fallar.

    “No importa si clasificamos directo al Mundial o vamos al repechaje, no podemos fallar en el Rommel Fernández”, dijo el técnico al finalizar el encuentro.

    Adalberto Carrasquilla, Erick Davis, Aníbal Godoy y Omar Browne saludan a los fanáticos panameños que estuvieron en El Trébol. Foto: Anel Asprilla

    El entrenador explicó que buscará corregir ciertos desajustes defensivos, señalando que el equipo sufrió cuando perdió el control del balón y la iniciativa del juego.

    “Esto es fútbol. Esto no es Copa Oro ni Nations League. En Guatemala lo hemos vivido en carne propia”, apuntó.

    Con esta victoria, Panamá mantiene vivas sus opciones de avanzar de forma directa al Mundial o de pelear uno de los dos cupos disponibles para el repechaje.

    “No prometo el Mundial, eso no lo haré. Lo que sí prometo es que los jugadores salgan con la motivación y con las herramientas para lograr la victoria”, agregó.

    Sobre el histórico triunfo en El Trébol, Christiansen destacó el trabajo en conjunto y el sacrificio mostrado en la cancha.

    “Waterman y Fajardo metieron los goles, pero el equipo supo sufrir y sacar la victoria. Supimos reaccionar. Quiero felicitar al equipo completo”, expresó, reconociendo también la fortaleza del equipo guatemalteco.

    “Nos enfrentamos a un buen equipo, que supo anotarnos”, mencionó.

    Thomas Christiansen durante la conferencia de prensa tras la victoria sobre Guatemala. Foto: Anel Asprilla

    El técnico también resaltó el rendimiento de Azarías Londoño y Alberto Negrito Quintero.

    “Londoño se ganó la titularidad por su trabajo en los entrenamientos. Me llevé por esas sensaciones. Quintero estuvo de falso nueve y aportó esa velocidad. Estuvo bien”, indicó.

    De cara al duelo ante El Salvador en el Rommel Fernández, Christiansen adelantó que evaluará en los próximos días si Ismael Díaz y Michael Amir Murillo podrán estar disponibles para el compromiso del martes.

