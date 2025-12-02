Thomas Christiansen recibe las portadas históricas de la clasificación al Mundial

Exclusivo Suscriptores

Thomas Christiansen recibió el pasado viernes 28 de noviembre un obsequio cargado de simbolismo y memoria: las portadas de La Prensa y Mi Diario dedicadas a la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026.

La entrega, realizada en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), se convirtió en un momento íntimo y significativo para el técnico, quien observó con detenimiento las portadas del triunfo 3-0 sobre El Salvador del pasado 18 de noviembre, la noche que selló el boleto mundialista.

Por parte de Corporación La Prensa asistieron Jorge Molina, presidente de la Junta Directiva de Corprensa; el ingeniero Jorge Quijano, miembro de la Junta Directiva; y Soodabeh Salence de Chassin, gerente general. Representando a la federación estuvo su segundo vicepresidente, Pedro Adán Gordón, quien destacó el valor histórico de aquel cierre de eliminatoria y el impacto emocional que generó en todo el país.

Las portadas que Christiansen recibió no fueron producto de un proceso rutinario. Ese 18 de noviembre, mientras el país celebraba, en la redacción de La Prensa se vivía una carrera contrarreloj. De manera excepcional, se decidió extender el cierre del impreso más allá de las 10:00 p.m. para incluir la clasificación en primera plana tanto en La Prensa como en Mi Diario.

En el caso de La Prensa, el editor del Impreso, Juan Luis Batista; el coordinador editorial de Deportes, Jaime Heilbron, desde el estadio Rommel Fernández; y el diseñador Reynaldo Pérez trabajaron en un proceso intenso de no más de 15 minutos tras el pitazo final. Había que decidirlo todo: foto, diseño, titular y texto. No había margen para dudas.

Optaron por “Mundialistas otra vez”, un titular breve y contundente que capturaba la grandeza de un logro que se sintió tan merecido como emocionante.