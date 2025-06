Thomas Christiansen respeta a Honduras, pero va con todo por el pase a semifinales de la Copa Oro

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro que el equipo no se siente favorito para enfrentar a Honduras y que lo único seguro es que saldrán a buscar la victoria.

Christiansen reconoce el respeto que le tiene al conjunto catracho por la mejoría que ha tenido en este torneo, pero comentó que saltarán a hacer su juego, este sábado 28 de junio, en el State Farm Stadium, a partir de las 6:15 p.m.

“Creo que los jugadores también saben en qué situación están, a quién se van a enfrentar. Tampoco es la primera ni la segunda vez que jugamos contra Honduras”, dijo Christiansen en la rueda de prensa previa al partido.

We are down to 8!@HiltonHotels For The Stay pic.twitter.com/ojTSfJECKN