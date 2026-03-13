Thomas Christiansen revela prioridades y expectativas de Panamá rumbo al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estratega destacó la importancia de controlar cada detalle, construir un proceso sólido y elegir con cuidado la lista final de 26 jugadores.

Thomas Christiansen, técnico de la selección panameña, se sinceró con el periodista Fernando Palomo sobre la preparación de Panamá rumbo a la Copa del Mundo 2026, dejando claras sus prioridades y expectativas.

“Tengo ansiedad de competir, estar ya metidos de lleno en el Mundial, pero bueno, ahora tomando cada día con un pasito más hacia el objetivo que es el Mundial, intentar prepararnos de la mejor manera”, afirmó Christiansen, quien destacó la importancia de controlar cada detalle.

“Intentar tener todo controlado. Por supuesto, el material que tenemos nosotros, intentar tomar las mejores decisiones”, agregó.

El entrenador reconoció la dificultad de elegir la lista final de jugadores, e incluso comentó que será algo injusto, ya que algunos se tendrán que quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Sé que al final voy a ser injusto con mucha gente porque sólo pueden ir 26 jugadores en esa lista final, pero ahora tenemos una lista más larga donde estamos haciendo observaciones de cómo están actuando con sus equipos”, señaló Christiansen, quien aseguró que ya tiene un grupo amplio.

“De lo que hemos tenido en las eliminatorias, partidos amistosos y tal, pues yo creo que 40 ya es un tiro alto de lo que tenemos”, añadió.

Thomas Christiansen conversa con sus jugadores durante un entrenamiento de La Roja. Cortesía

Sobre Kadir Barría, el técnico de la selección panameña destacó su desempeño en los partidos amistosos contra Bolivia y México, que representaron su debut en La Roja.

“Me dejó buena impresión, más bien en Bolivia, no solamente por su gol, sus movimientos, sino también por su trabajo defensivo. Contra México no se le vio mucho, pero tuvo cosas buenas en ciertos entrenamientos donde se ve que el chico tiene calidad”, mencionó Christiansen.

“Es la primera vez en un Mundial como técnico. Como aficionado hemos estado, pero ahora viéndolo desde dentro va a ser distinto. Sí que es cierto que vamos a tener bastantes días, más o menos desde la fecha 25 de mayo hasta el primer partido”.

Sobre el modelo de juego, Christiansen aseguró que la adaptación ha sido clave, ya que después de la eliminatoria para Catar 2022 cambió a una línea de cinco defensores.

“Continué con 4-2-3-1 porque los jugadores se sentían cómodos, pero no es lo mismo una Copa Oro que unas eliminatorias del Mundial. Todo el mundo tenía opción de clasificar, era solo seis partidos”, indicó.

Thomas Christiansen, junto a su cuerpo técnico, celebran la clasificación mundialista con la misma garra con la que guiaron cada partido de La Roja.

Respecto a los objetivos en el Mundial, el estratega fue claro al expresar su deseo de mejorar la participación de La Roja en comparación con lo hecho en Rusia 2018.

“Si no hay nada tangible, que sean sensaciones que nos dejen en muy buena posición a la selección de Panamá. Me gustaría mejorar los números del primer Mundial y que la gente se sienta orgullosa de su selección”, manifestó Christiansen, quien no dio señales sobre su futuro con la selección de Panamá.

“De momento no sé nada de mi situación. Tampoco quiero saber si voy a continuar o si va a ser un equipo. Pero sí que tengo claro que hay que continuar y aspirar a mejorar en todos los aspectos”, finalizó.