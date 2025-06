Thomas Christiansen saldrá a buscar la victoria sobre Jamaica y el primer lugar del grupo C

A pesar de enfrentar a un rival complicado, el director técnico Thomas Christiansen aseguró que el objetivo es vencer este martes 24 de junio a Jamaica y clasificar como primero de grupo a los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

Christiansen sabe que no será un rival fácil, al contar con jugadores de primer nivel. Además, La Roja aún no ha derrotado a Jamaica en Copa Oro y la última vez que la enfrentó, cayó por 1-0 en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024.

“El objetivo es ganar y acabar primero de grupo. Es lo que queremos, lo que nos gustaría, pero tenemos un partido complicado mañana ante Jamaica, al que no hemos vencido en Copa Oro. La última vez que los enfrentamos fue en la Nations League y perdimos”, dijo Christiansen en la conferencia de prensa, en la que dejó la puerta abierta a algunas variantes en la alineación titular.

Declaraciones del DT de Thomas Christiansen, en conferencia de prensa previo al partido vs Jamaica.



"El objetivo es ganar y acabar primero de grupo. Es lo que queremos y lo que nos gustaría".

“El partido de mañana será el tercero, será algo imprudente no hacer algún cambio. Ellos saben que no se pueden relajar”, agregó.

De igual forma, el entrenador de La Roja mencionó que el atacante Gustavo Herrera presentó una molestia por un esguince, pero que el domingo trabajó a la par del grupo y que está entre los elegibles para el partido.

“Gustavo hace dos días tuvo un pequeño esquince, ayer entrenó con normalidad. No tiene baja médica ni deportiva. En este momento todos están por entrar en la convocatoria de 23”, manifestó Christiansen, quien dirige por tercera vez en esta competencia.

DÍA 5 EN AUSTIN!



Amir Murillo: "El grupo ha mostrado mucha confianza".



Resumen del entrenamiento de este domingo de Panamá con miras a su partido vs Jamaica por la Copa Oro.



Nota 🗒️ ▶️ https://t.co/YsCZgY4qvS#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/PeaF02KBHq — FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2025

El conjunto panameño llega a este compromiso como líderes del grupo C con seis puntos, mientras que Jamaica y Guatemala se ubican segundos con tres unidades. En los dos primeros juegos venció a Guadalupe (5-2) y a los chapines (1-0)

“Los dos partidos, contra Guadalupe y Guatemala han tenido muchas cosas positivas, solo que debimos meter el segundo gol”, comentó Christiansen, quien consideró que en los partidos previos a los Reggae Boyz les faltó pegada.

“Vamos a intentar hacer todo lo posible para cambiar eso. Tienen muchas virtudes con los físicos, rápidos, con muchas individualidades. Son cosas que tenemos que tener muy presentes”, indicó.

¡LÍDERES!



Dos partidos, dos victorias y líderes de grupo.



Así marcha Panamá en la Copa Oro.



Este martes vamos por el boleto a 4tos de final vs Jamaica, a las 6pm, en Austin, TX.



¡Vamos equipo 💪🏾!#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/6ByKGd9fyh — FEPAFUT (@fepafut) June 21, 2025

Christiansen también destacó el trabajo de los delanteros Eduardo Guerrero y Tomás Rodríguez, quienes ocuparon los puestos en el ataque de Cecilio Waterman y José Fajardo, ambos bajas por lesión.

“Las comparaciones son odiosas. Guerrero tiene mucha similitud. La experiencia, confianza que se le ha dado a Tomás la ha aprovechado con dos goles. Eso no es solo sobre el terreno de juego”, concluyó.