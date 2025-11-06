Thomas Christiansen se aferra a la ‘ilusión’ para ganar en noviembre y clasificar al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Thomas Christiansen usó una palabra como eje de su discurso: ilusión. El entrenador hispano-danés la repitió siete veces en distintos momentos de la conferencia, consciente de que el sentimiento colectivo será tan determinante como la táctica en los dos partidos que definirán si Panamá mantiene vivo el sueño mundialista.

“Trabajamos siempre con ilusión, con fe, con confianza hacia el equipo”, dijo al inicio, y más tarde cerró con la misma convicción: “El mes entero lo he vivido con ilusión, ganas y confianza en lo que vamos a hacer”.

Pero el técnico dejó claro que no es él quien está en juego, sino el país entero. Cuando le preguntaron si se estaba “jugando el Mundial”, se detuvo y corrigió: “No quiero decir que Thomas Christiansen se juegue el Mundial. Todo un país, toda la selección, nos jugamos esa clasificación que nos ilusiona”.

Christiansen no evadió la tensión clasificatoria actual —Panamá está fuera de clasificación directa y repesca—, pero insistió en que el grupo ha madurado lo suficiente para afrontarla.

“La palabra madurez es importante en estas eliminatorias… el equipo ha crecido en estos cuatro o cinco años”, explicó, recordando que el plantel ya ha superado escenarios similares, como el Cuscatlán o el Saprissa, estadios que, según él, más que intimidar, “motivan”.

La lista

Christiansen convocó 25 futbolistas y entre las novedades están el mediocampista Jovani Welch y el veterano Alberto Quintero. También reaparece Carlos Harvey tras superar la cirugía a la que se sometió en septiembre, mientras que José Córdoba es la gran ausencia por la gravedad de la lesión en los isquiotibiales.

Uno de los temas más esperados era el estado físico de Ismael Díaz. Christiansen confirmó que el futbolista del León mexicano está listo.

“Sí que ha tenido una molestia, que no deja de ser una molestia, y no es una lesión. Puede jugar de titular, lo que todos queremos y que seguro que nos va a ayudar mucho en esta eliminatoria”, comentó.

Díaz, de 28 años, entró de cambio y anotó el gol del empate contra Surinam en el estadio Rommel Fernández. En el año ha jugado 45 partidos y ha anotado 26 goles entre clubes y selección.

Otro nombre que volvió a la convocatoria y generó titulares es Alberto Quintero. El futbolista del Plaza Amador recibe su primer llamado en 20 meses.

“Es un jugador con experiencia, con liderazgo… encaja muy bien en lo que vienen a ser estos dos partidos”.

Por otro lado defendió a José Fajardo, pese a las críticas: “Ha fallado en momentos claves, es verdad, pero también nos ha metido en competiciones”.

Autocrítica

Christiansen, el principal señalado por el rendimiento en la eliminatoria, reconoció que si existe autocrítica pero que la misma no se exterioriza más allá del cuerpo técnico y los jugadores.

“Nosotros hacemos la autocrítica hacia adentro. No queremos decir en lo que hemos fallado. Si digo ahora en lo que he fallado estoy dando indicaciones. Por supuesto he cometido errores como cometemos todos y eso es lo bueno de la autocrítica. Pero yo lo puedo comentar con mi gente, con los jugadores, porque también ellos tienen que saber que todos somos humanos, todos nos podemos equivocar”.

Volviendo a la palabra de moda, el entrenador le anexó el nivel de confianza que existe de clasificar por segunda vez en la historia a una Copa Mundial.

“La ilusión, las ganas, competir los dos partidos como si fuera el último de su carrera”, dijo al responder cuál será la clave. Y cuando le pidieron una métrica de confianza en la clasificación, no dudó: “Diez”.