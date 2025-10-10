Thomas Christiansen sobre el partido contra El Salvador: ‘Es nuestra obligación ganar’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó esta noche que están obligados a ganar este viernes ante El Salvador, en la tercera fecha de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de 2026.

“Es nuestra obligación ganar, pero no es solo nuestra; también es la de El Salvador, porque el empate nos deja un poco cojos a los dos”, afirmó Christiansen en conferencia de prensa en la capital salvadoreña.

Christiansen afirmó que el rival tiene muchas cosas buenas y que ese es el problema que tendrán al frente. “Nos vamos a encontrar con un equipo con la capacidad de ganar un partido importantísimo, como el de mañana, arropado por su gente en el Cuscatlán, y eso lo hace más peligroso porque se crecen con ese ambiente”, afirmó el técnico.

“Pero nosotros también estamos preparados. Sabemos lo que nos jugamos, y la exigencia que demanda este partido es altísima”.

El partido entre El Salvador y Panamá se jugará en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, y está programado para empezar a las 8:00 p.m.

El técnico de la selección afirmó que se ha tenido un mes para reflexionar y gestionar esta jornada de la eliminatoria, y que el grupo está unido y con confianza.

Información en desarrollo…