Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam

Lo peor se confirmó: José Coto Córdoba no estará disponible para el decisivo partido de Panamá frente a Surinam. El defensor central del Norwich City sufrió una lesión muscular grave que lo deja fuera de toda opción para el duelo del martes en el estadio Rommel Fernández.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que Córdoba sufrió una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha durante los primeros minutos del encuentro del pasado viernes ante El Salvador, disputado en el estadio Cuscatlán. Tras ser evaluado por el cuerpo médico, se determinó que no podrá continuar en la concentración de la selección nacional.

Coto Córdoba presentó una lesión muscular en los isquiotibiales derechos y fue desconvocado de la concentración, señaló el departamento de prensa de la FPF a los periodistas tras la conferencia de prensa.

Con su salida, el grupo quedó con 23 futbolistas a disposición del técnico Thomas Christiansen, quien deberá reorganizar su esquema defensivo de cara a un compromiso que podría marcar el rumbo de la clasificación.

Aunque no se detalló el grado exacto de la lesión, el defensor necesitaría al menos de dos semanas de reposo antes de reintegrarse a los entrenamientos. Sin embargo, no se descarta que la recuperación pueda extenderse, dependiendo de la evolución en los próximos días.

Coto Córdoba, de 24 años, es uno de los pilares de la zaga panameña desde su debut con la selección mayor el 30 de marzo de 2022.

Desde entonces, ha disputado 28 partidos internacionales, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Christiansen, tanto por su capacidad de salida con el balón como por su velocidad y lectura defensiva.

En su lugar, el técnico apostó por Jiovany Ramos, quien ingresó el viernes tras la lesión y cumplió con una sólida actuación durante más de 80 minutos en la línea de tres centrales.

Ramos, habitual en la defensa del Puerto Cabello venezolano, aprovechó su oportunidad con solvencia y se perfila como titular para el encuentro del martes. Christiansen también contará con la experiencia del capitán Aníbal Godoy, quien regresa tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta es la tercera lesión que sufre José Córdoba en los últimos 12 meses. Las dos anteriores estuvieron relacionadas con molestias en la rodilla, lo que ya había limitado su participación con el Norwich City y con la selección nacional en distintos momentos.

De momento, la FPF confirmó que no se realizarán nuevas convocatorias para reemplazar al defensor, por lo que el cuerpo técnico deberá ajustar sus variantes dentro del grupo actual.

El partido ante Surinam, líder del grupo, es considerado clave para las aspiraciones de Panamá en la eliminatoria rumbo a la próxima Copa del Mundo. Christiansen había insistido en la importancia de mantener el orden defensivo como base del funcionamiento del equipo, y ahora deberá hacerlo sin una de sus piezas más confiables.

La selección panameña cerrará sus entrenamientos este lunes en el estadio Rommel Fernández, a puertas cerradas, antes de medirse el martes a Surinam ante un estadio que se espera lleno y con la ilusión de ver a la Roja dar un paso más hacia la clasificación.