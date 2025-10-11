Thomas Christiansen: ‘Un equipo se construye desde el orden y la confianza’

Panamá consiguió este viernes 10 de octubre una victoria histórica al derrotar 1-0 a El Salvador en el estadio Cuscatlán, la primera por eliminatorias mundialistas.

El técnico valoró el trabajo colectivo, la actitud y la convicción de sus jugadores para sacar adelante un encuentro clave en el camino hacia el Mundial.

“Es verdad que hoy hemos hecho un buen partido, un partido serio, un partido de eliminatorias que es complicado. La idea mía era, desde el orden, conseguir que el equipo cogiera confianza. Incluso con el 5-4-1 hemos generado buenas ocasiones de gol y el equipo se ha sentido como el reflejo de los entrenamientos”, dijo Christiansen al terminar el partido.

“Hoy creo que el diferencial es que los jugadores se lo creían, invirtieron más sobre el terreno de juego, sabían todo lo que nos estábamos jugando en este partido, que era el partido más importante, y cumplieron y se vieron comprometidos. Esto acaba de empezar y hay que seguir con mucha humildad para el siguiente partido”, añadió.

Christiansen explicó que la clave del triunfo estuvo en mantener el orden táctico y corregir los espacios para controlar el juego rival.

“Intentamos corregir por nuestra parte para hacerles correr un poco más y luego sí hemos tenido un par de ocasiones claras para sentenciar, pero al final con 1-0 basta para tres puntos”, señaló Christiansen.

“Lo normal es lo que pasó al final, que El Salvador nos somete para buscar la igualdad, pero el equipo estuvo firme, serio y comprometido”.

⚽️ Primera clasificación a un Mundial🏆



⚽️ Primera victoria en suelo costarricense🇨🇷



⚽️ Primera victoria ante Estados Unidos en una eliminatoria🇺🇸



⚽️ Primera victoria en el Estadio Cuscatlán🇸🇻



El entrenador también destacó el crecimiento mental del grupo, que supo sobreponerse a los empates anteriores y mostrar madurez en un escenario exigente.

“En el fútbol, si no tienes la cabeza contigo en lo que haces, es complicado conseguir los objetivos. El equipo se había repuesto de esos dos empates y sabían a qué jugaban”, mencionó.

“La diferencia fue la confianza que mostraron, el compromiso que tenían cada uno de los compañeros sobre el terreno de juego, las ayudas, y creo que los que tenían que levantar el equipo empujaron también muy bien”, indicó.

A pesar del desgaste y las condiciones del partido, el técnico resaltó la fortaleza física y la entrega de sus jugadores.

“Nosotros al final hemos aguantado bien. Tuvimos a los primeros minutos la lesión de José Córdoba, pero en general vi al equipo físicamente bien y exigiéndole al contrario”, expresó.

Con este triunfo, La Roja llegó a cinco puntos, igualando a Surinam, que empató 1-1 con Guatemala en el último minuto.

“El hecho de que nosotros no hemos podido jugar mejor ha sido todo mérito de los jugadores salvadoreños, de su compromiso. No nos dejaron recibir fácil, saltaron siempre cuando recibíamos. Al final, en una jugada del segundo tiempo, conseguimos el gol. El Salvador tiene buen equipo, tiene un buen proceso por delante y pinta bien”, señaló.

Mirando hacia el futuro, el técnico adelantó que cada encuentro será una final en esta recta decisiva de la eliminatoria.

“Ahora tenemos tres finales importantes. El siguiente, el martes, en el Rommel, tenemos que ir con todo otra vez, con ese espíritu, esa entrega, voluntad y confianza. Si lo ponemos sobre el terreno de juego, podemos hacer un buen partido y optar por ganar”, manifestó Christiansen.

“Pero sabemos que Surinam va a ser complicado. Hemos visto parte del partido contra Guatemala; sacaron un empate en el último momento, pero como dije, es un rival complicado e incómodo”.

El entrenador reconoció que el triunfo devolvió al equipo la motivación y la convicción necesarias para seguir peleando la clasificación.

“Cambia en el sentido de que ahora estamos otra vez metidos de lleno en la lucha. Si llegamos a empatar o perder, ya estaríamos medio fuera. Eso es algo positivo, pero otra vez creo que el jugador ya reconocía esta situación. En muchas situaciones difíciles es cuando el jugador y el equipo se levantan. Hoy se han levantado en el momento justo, incluso cuando peor pintaba, era cuando más se juntaban para sacar esto adelante”, comentó Christiansen, quien considera que la victoria en el Cuscatlán tiene un significado especial.

“Volvemos a la vida, pero ya durante el partido y antes del partido estábamos mentalizados. Ahora hay que seguir con los pies en el suelo, seguir confiando en el grupo y hacer los últimos tres esfuerzos importantes para la clasificación al Mundial”.

El técnico explicó que la solidez defensiva fue una de las claves para lograr el resultado y que el sistema 5-4-1 brindó el equilibrio necesario.

Finalmente, Christiansen subrayó la convicción del grupo, pilares que, según él, deben mantenerse para los próximos desafíos.

“Hoy no era nada fácil y lo sabíamos, pero teníamos la fe en que se podía conseguir, y eso es lo que tenemos que transmitir al grupo para los siguientes partidos. El martes será el más importante y donde necesitamos el apoyo de todo el mundo”, finalizó.