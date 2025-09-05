Thomas Christiansen valora el punto obtenido ante Surinam

Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Eliminatorias

    Humberto Cornejo
    El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, habla durante una rueda de prensa. EFE

    El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó que no le sorprendió el accionar de Surinam, que el objetivo era la victoria y que el punto de visitante es importante de cara al partido del lunes contra Guatemala, en el estadio Rommel Fernández.

    Las declaraciones de Christiansen surgen después del empate 0-0 ante los Suriboys, en el Dr. Franklin Essed Stadium, en un partido correspondiente a las eliminatorias de la Concacaf.

    “Lo que se vio hoy era lo que había previsto en el análisis, lo que había explicado sobre Surinam. Era un partido loco, con ocasiones para uno y para otro”, expresó Christiansen en conferencia de prensa.

    “Podíamos haber ganado, pero también hay que reconocer que las ocasiones que ellos tuvieron, a malas, podíamos perder. Pero bueno, creo que el equipo estuvo bien, sobre todo en el segundo tiempo”, agregó.

    El entrenador comentó que hay que felicitar al guardameta Etienne Vaessen, pero dejó claro que su tranquilidad radica en que su equipo generó jugadas de peligro.

    “Entrenamos todos los días para ser mejores de cara a gol y algunas veces se meten, otras veces no”, mencionó Christiansen.

    “El equipo rival también juega. Hoy no puedo decir que es la excusa del campo o la lluvia o el viento del primer tiempo. Lo único fue que no lo metimos, tuvimos ocasiones claras”, añadió.

    José Fajardo tuvo la jugada más importante de gol de Panamá. EFE

    Punto valioso

    De igual forma, pronosticó que Guatemala y El Salvador sufrirán bastante cuando visiten Paramaribo.

    “Quería los tres puntos, pero una vez que no puedes ganar, te tienes que conformar con el punto, creo que es bueno”, manifestó Christiansen.

    Edgar Bárcenas ingresó en la segunda parte. EFE

    “Es un buen equipo y lo han demostrado en la Copa Oro y aquí. Guatemala y El Salvador no lo van a tener nada fácil, así que al final puede ser un buen punto”, finalizó.

    El próximo duelo de La Roja será el lunes 8 de septiembre, cuando se midan al onceno chapín en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


