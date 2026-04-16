Thomas Christiansen y la radiografía más honesta de Panamá a dos meses de la segunda Copa Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de Panamá dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado rumbo a la Copa del Mundo y exigió mayor nivel al defensor tras su regreso por lesión.

A falta de 63 días para el debut de Panamá contra Ghana en la Copa Mundial de la FIFA, la expectativa crece al mismo ritmo que se reduce el margen de maniobra para definir la lista final de 26 jugadores.

En ese contexto, el seleccionador Thomas Christiansen ofreció dos entrevistas —al costarricense Yashín Quesada y al argentino Andrés Cantor— en las que dejó mensajes contundentes sobre el presente del equipo y, especialmente, sobre algunos nombres propios.

El señalamiento más directo fue hacia el defensor Fidel Escobar, quien recientemente volvió a la actividad tras superar molestias lumbares que lo mantuvieron más de tres meses fuera de las canchas. Christiansen fue claro sobre su situación actual dentro del grupo.

Fidel Escobar, que debutó en febrero 2015 con Panamá, tiene 96 partidos como internacional. LP/Guillermo Pineda

“Si tengo que dar la lista hoy, no entraría”, afirmó sin rodeos. “Ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más para asegurarse”, agregó, dejando abierta la puerta, pero condicionada al rendimiento inmediato.

El técnico enfatizó que el regreso a la convocatoria no depende del historial, sino del nivel competitivo. “Ahora lo que sí que necesitamos es que se ponga las pilas, que juegue, que suma minutos y sobre todo que compita al nivel y el ritmo exigido para nuestra selección”, subrayó.

En cuanto a la conformación de la lista, explicó que el cuerpo técnico trabaja con un grupo ampliado, dentro del cual hay una representación limitada del fútbol costarricense.

“Ahora mismo lo que estamos enfocados son en nuestra lista grande y ahí de Costa Rica sólo tenemos a Tomás (Rodríguez) y a Fidel”, detalló.

Christiansen también valoró lo que significó la segunda clasificación mundialista para Panamá, destacando que es motivo de satisfacción por el proceso recorrido. “Hombre, yo creo que era para estar contentos después de lo cosechado”, comentó.

Thomas Christiansen y sus jugadores celebran la clasificación al terminar el partido contra El Salvador. Foto: Elysée Fernández

Sin embargo, dejó claro que el enfoque para el torneo no será conformista.

“Siempre a competir. Participar es relajado, es estar por estar, pero bueno, nosotros queremos competir, nosotros queremos hacer un buen papel, dejar bien en alto lo que es Panamá y su país”, afirmó.

Uno de los puntos en los que más insistió fue en la evolución futbolística del grupo. Según explicó, el equipo ha ganado claridad táctica y profundidad en su plantilla.

“Ya jugamos a algo. Ahora, cada jugador cuando entra sobre el terreno del juego sabe su posición, cuáles son sus obligaciones ofensivas, defensivas, cuáles son las variantes que podemos tener”, señaló.

Además, destacó el crecimiento en la base de jugadores disponibles.

“Quizás antes había 14-15 jugadores, ahora ya tenemos 30 jugadores que dices: con cualquiera de ellos pongo la mano en el fuego y va a entrar y lo va a hacer bien”, dijo. A esto sumó un cambio en la mentalidad colectiva. “Ahora es más un equipo ganador que confía en sus posibilidades”.

El seleccionador también abordó la realidad del futbolista panameño y la necesidad de emigrar para desarrollarse profesionalmente.

“Si tú quieres vivir del fútbol, ser profesional, en Panamá tienes que salir y eso tiene su sacrificio y tienes que asumirlo”, expresó.

En esa misma línea, hizo un llamado a fortalecer la liga local, señalando que su crecimiento depende tanto del respaldo del público como de la inversión estructural.

“Necesitamos también que la liga propia crezca y crece si hay más aficionados que van a los estadios, si tenemos mejores estadios para poder jugar mejor”, apuntó. También mencionó la importancia del apoyo institucional y privado para mejorar instalaciones, alimentación y formación integral de los jugadores.

El apoyo masivo del fútbol nacional por ahora sigue siendo exclusivo de la selección y no de los clubes de la LPF. LP/Elysée Fernández

Christiansen, que acumula 86 partidos al frente de la selección, recordó las condiciones que encontró a su llegada en 2020, evidenciando carencias en el uso de herramientas tecnológicas. Relató que había equipos GPS disponibles, pero sin uso ni análisis, lo que reflejaba una falta de metodología en la preparación.

Finalmente, se refirió al componente espiritual del grupo, visible en las oraciones que realizan tras los partidos en el círculo central.

“Todo está en nuestras mentes en hacerlo lo mejor posible pero la fe mueve montañas”, expresó. Y sobre la fe concluyó que “muchas veces te da el un 10 por ciento un 20 por ciento más y que puede ser diferencial”.