Panamá, 08 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Thomas Christiansen y Panamá: un duelo con sabor especial ante Guatemala

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen busca clasificar a Panamá por segunda vez a una Copa del Mundo. EFE

    El partido eliminatorio entre Panamá y Guatemala no solo revive una rivalidad histórica en la región, sino que también pone bajo la lupa el recorrido del técnico Thomas Christiansen frente a los chapines y en el escenario clasificatorio rumbo a la Copa Mundial.

    Con Christiansen en el banquillo, la selección panameña ha enfrentado a Guatemala en tres ocasiones, con un saldo claramente favorable: dos victorias y un empate.

    El antecedente más reciente se dio en la Copa Oro 2025, cuando Panamá se impuso 1-0 con gol de Tomás Rodríguez, confirmando la tendencia positiva del ciclo del hispano-danés contra el conjunto chapín.

    A esto se suman el triunfo 3-0 y la igualdad 1-1 registrados en la Liga de Naciones 2023, que consolidan una hegemonía reciente en duelos directos.

    No obstante, la estadística encuentra un matiz importante: el empate en marzo de 2023 en San José, California, con Jorge Dely Valdés al frente del banquillo panameño, demostró que Guatemala sigue siendo un rival incómodo cuando logra cerrar espacios y cortar circuitos ofensivos.

    En el plano de las eliminatorias, Christiansen afrontará su partido número 26 al mando de Panamá, donde acumula un balance sólido de 15 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

    Esta consistencia le ha permitido consolidar a la Roja como un equipo competitivo en la región, especialmente cuando juega en el Rommel Fernández, su fortaleza durante la última década.

    Desde su debut en octubre de 2020, Christiansen ha dirigido ya 77 partidos con Panamá, con registro de 39 victorias, 16 empates y 22 derrotas. Una hoja de servicios que refleja evolución, aunque con retos por delante en partidos decisivos.

    El partido entre Guatemala y Panamá se disputará este lunes 8 de septiembre, en el estadio Rommel Fernández, desde las 8:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

