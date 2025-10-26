Thomas Jefferson arrasa en la final Sub-12 y conquista la Liga Junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Potros del Thomas Jefferson dieron una cátedra de fútbol, derrotando 4-0 a los Fighting Owls de la Academia Interamericana para capturar su primer título de Liga Junior Sub-12 ante un Yappy Park repleto de fanáticos.

El inicio del partido no fue típico de una final. Usualmente los primeros minutos sirven para estudiarse mutuamente y buscar falencias en el rival.

Este no fue el caso, ya que ambos equipos ya se conocían tras enfrentarse en la temporada regular. Para el deleite de los presentes, el duelo comenzó de manera explosiva, con ambos equipos buscando abrir el marcador.

Los Potros, invictos durante toda la temporada, pegaron primero gracias a su estrella Luccas Rodríguez Morales. El goleador y jugador más impactante del torneo abrió el marcador en el minuto 15 tras una gran jugada individual en la que esquivó al arquero rival para anotar.

En la previa se había destacado el rol clave de Rodríguez Morales en la campaña del Thomas Jefferson School y la necesidad de contenerlo si los Fighting Owls querían triunfar. Como todo gran goleador, le bastó poco para mostrar su casta en los momentos importantes.

11 minutos después, Ibero Rivera aumentó la ventaja que permitió a los Potros irse al descanso con una cómoda ventaja de 2-0. Rivera aprovechó un rebote tras un disparo al travesaño, eludió a un defensor y definió con precisión.

El complemento siguió la misma tónica, con los Potros marcando el ritmo del partido. Poco después de reanudarse el juego, Luccas Rodríguez Morales completó su doblete con un zapatazo de tiro libre que selló virtualmente el título para su equipo y sepultó las opciones del rival. A pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, el marcador ya era 3-0.

El resto del encuentro transcurrió bajo el guión de un partido sentenciado. Los Potros se dedicaron a mantener la posesión del balón, cuidando su ventaja, mientras los Fighting Owls intentaban sin éxito generar peligro.

La goleada se completó en el primer minuto de reposición, cuando Mathias Román conectó con un tiro libre perfectamente ejecutado por Jorge Serrano.

Con el triunfo, el Thomas Jefferson School cerró con broche de oro una temporada perfecta, en la que ganaron todos sus partidos. De principio a fin, fueron el equipo a batir, y nadie logró superarlos.

A primera hora, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron en penales a las Águilas del Colegio Javier tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ángel Ibarguen marcó por el IPA y Hugo Bonilla por el Colegio Javier.